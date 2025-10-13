Használd ezt a trükköt minden étkezés után, az egészséged hálás lesz érte!

A szakemberek szerint már egy rövid séta is azonnali pozitív hatással van a szervezetre: csökken a vérnyomás, javul a vércukorszint és enyhül az étkezés utáni fáradtság. Az alabamai egyetem testmozgástudományi docense, Dr. Elroy Aguiar szerint ez a napi rutin hosszú távon segíthet megelőzni a cukorbetegséget, a magas vérnyomást és a metabolikus szindrómát - számol be az INDEPENDENT.

A rendszeres séta étkezés után javítja a vércukorszintet

Fotó: Unsplash

Séta étkezés után – miért hatékony?

Egy tanulmány, amely az International Journal of General Medicine folyóiratban jelent meg, kimutatta: az étkezés után végzett séta hatékonyabban segíti a fogyást, mint a nap bármely más időpontjában végzett mozgás. A mozgás hatására a glükóz az izmokba kerül, ahol energiaként hasznosul, így a vércukorszint egyenletesebbé válik, és a hasnyálmirigy terhelése is csökken.

Milyen előnyei vannak a 15 perces sétának?

Dr. Aguiar szerint a kulcs az egyszerűség és a következetesség. „Nem kell órákig edzeni, elég, ha minden főétkezés után 15 percet sétálunk” – mondja. Ez a rövid, de rendszeres mozgás képes: csökkenteni a vércukorszint-emelkedést, javítani a keringést, növelni a jó (HDL) koleszterinszintet, csökkenteni a rossz (LDL) koleszterinszintet, és mérsékelni a derékkörfogatot.

Ez a módszer különösen ajánlott inzulinrezisztencia, prediabétesz vagy magas vérnyomás esetén, de bárki számára hasznos lehet, aki szeretné megelőzni a „néma gyilkosokat” – vagyis azokat a betegségeket, amelyek lassan, évek alatt alakulnak ki.

Hogyan sétáljunk helyesen étkezés után?

A szakértő szerint nem mindegy, milyen tempóban sétálunk. A legjobb, ha tempós sétát végzünk – percenként körülbelül 130 lépéssel.

Ezt onnan ismerhetjük fel, hogy beszélgetni még tudunk, de énekelni már nem – ez az úgynevezett „beszéd-ének teszt”. A Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) ajánlása szerint heti 150 perc mérsékelt intenzitású mozgás szükséges az optimális egészséghez, így napi három 15 perces séta tökéletesen beleillik ebbe az ajánlásba.

Ez a módszer nemcsak időtakarékos, de könnyen beilleszthető a mindennapokba is: egy séta munka után, ebédszünetben vagy vacsora után – és máris tettünk valamit a jövőbeli egészségünkért.