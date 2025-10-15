A turistáknak mostantól fizetniük kell a belépőért Európa legnagyobb vulkánján

Az Etna lejtőin fekvő Silvestri-kráterek évente mintegy egymillió látogatót vonzanak.

Az Etna Silvestri-krátere mostantól fizetős

Fotó: SIMONI MARCO / HEMIS.FR / hemis.fr

A Nicolosi felől megközelíthető helyszín a hegy egyik legkönnyebben elérhető pontja, és sok turista számára itt kezdődik az út a magasabb vulkáni régiók felé.

Az Etna 1892-es kitörése során kialakult kráterek a tengerszint felett közel 1900 méteren fekszenek, így látványuk a szicíliai természeti örökség ikonikus részévé vált – írja a Corriere della Sera.

A szicíliaiaknak ingyenes az Etna

Ám mostantól fizetni kell az élményért.

A most bevezetett 5 eurós belépőt a terület magántulajdonosa, a Russo Morosoli csoport szedheti be.

A cég az Etna felvonóját is üzemelteti, és szerintük a díj bevezetését elsősorban a terület fenntartása indokolja: a megnövekedett turizmus miatt rendszeressé vált a szemétlerakás, a sziklák elmozdítása és különböző feliratok, alakzatok kialakítása. A tulajdonos, Francesco Russo Morosoli hangsúlyozta: a szicíliaiaknak nem kell majd fizetniük, a bevételt pedig takarításra, személyzetre és információs szolgáltatásokra fordítják.

Sokan tiltakoznak

A döntés azonban heves ellenállásba ütközött. Nicolosi polgármestere, Angelo Pulvirenti felháborodottan közölte: csak utólag értesült a változásról, miközben az Etna szerinte nem kezelhető egyszerű magántulajdonként. A Cataniai Olasz Alpesi Klub vezetője, Giuseppe Riggio arra figyelmeztetett, hogy a Silvestri-kráterek mindig is szabadon látogathatóak voltak, a fizetőssé tétel pedig szembemegy a hagyományokkal. A kérdés politikai szintre is eljutott: Ismaele La Vardera regionális képviselő hivatalos magyarázatot kért a kormánytól, míg az Öt Csillag Mozgalom képviselője, Livia Adorno jogi vizsgálatot sürget annak megállapítására, hogyan kerülhetett a terület magánkézbe. Adorno szerint az Etna „a szicíliaiak identitásának része, nem pedig üzleti lehetőség”.

Az Etna körüli vita egyre szélesebb körben kap visszhangot, és sokan attól tartanak, hogy a mostani lépés precedenst teremthet más, eddig szabadon látogatható természeti területek fizetőssé tételére is.

Az Origo a nyáron arról írt, hogy ismét kitört az Etna.