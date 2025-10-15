Hírlevél

Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Etna

A turistáknak mostantól fizetniük kell a belépőért Európa legnagyobb vulkánján

Október elejétől 5 eurós belépőt kell fizetni az Etna híres Silvestri-krátereinek megtekintéséért. A döntés hatalmas vitát váltott ki a helyiek, a politikusok és a tudományos szervezetek között, amelyek szerint az Etna vulkán a közösség öröksége, nem pedig magánvállalkozás.
Az Etna lejtőin fekvő Silvestri-kráterek évente mintegy egymillió látogatót vonzanak.

Italy, Sicily, Etna, Crateri Silvestri, overhead view (Photo by SIMONI Marco / Hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
Az Etna Silvestri-krátere mostantól fizetős 
Fotó: SIMONI MARCO / HEMIS.FR / hemis.fr

A Nicolosi felől megközelíthető helyszín a hegy egyik legkönnyebben elérhető pontja, és sok turista számára itt kezdődik az út a magasabb vulkáni régiók felé. 

Az Etna 1892-es kitörése során kialakult kráterek a tengerszint felett közel 1900 méteren fekszenek, így látványuk a szicíliai természeti örökség ikonikus részévé vált – írja a Corriere della Sera.

A szicíliaiaknak ingyenes az Etna

Ám mostantól fizetni kell az élményért.

 A most bevezetett 5 eurós belépőt a terület magántulajdonosa, a Russo Morosoli csoport szedheti be. 

A cég az Etna felvonóját is üzemelteti, és szerintük a díj bevezetését elsősorban a terület fenntartása indokolja: a megnövekedett turizmus miatt rendszeressé vált a szemétlerakás, a sziklák elmozdítása és különböző feliratok, alakzatok kialakítása. A tulajdonos, Francesco Russo Morosoli hangsúlyozta: a szicíliaiaknak nem kell majd fizetniük, a bevételt pedig takarításra, személyzetre és információs szolgáltatásokra fordítják.

Sokan tiltakoznak

A döntés azonban heves ellenállásba ütközött. Nicolosi polgármestere, Angelo Pulvirenti felháborodottan közölte: csak utólag értesült a változásról, miközben az Etna szerinte nem kezelhető egyszerű magántulajdonként. A Cataniai Olasz Alpesi Klub vezetője, Giuseppe Riggio arra figyelmeztetett, hogy a Silvestri-kráterek mindig is szabadon látogathatóak voltak, a fizetőssé tétel pedig szembemegy a hagyományokkal. A kérdés politikai szintre is eljutott: Ismaele La Vardera regionális képviselő hivatalos magyarázatot kért a kormánytól, míg az Öt Csillag Mozgalom képviselője, Livia Adorno jogi vizsgálatot sürget annak megállapítására, hogyan kerülhetett a terület magánkézbe. Adorno szerint az Etna „a szicíliaiak identitásának része, nem pedig üzleti lehetőség”.

Az Etna körüli vita egyre szélesebb körben kap visszhangot, és sokan attól tartanak, hogy a mostani lépés precedenst teremthet más, eddig szabadon látogatható természeti területek fizetőssé tételére is.

Az Origo a nyáron arról írt, hogy ismét kitört az Etna.

 

