Itt vannak a részletek: kiderült, hogy mi történt az EU-csúcson

Koppenhága – Az Európai Unió vezetői szerdán Koppenhágában gyűltek össze, hogy a kontinens biztonságpolitikáját új alapokra helyezzék, ám a nap végére kiderült: a beszélgetések hosszúak voltak, de kézzelfogható eredmény kevés született. A csúcstalálkozón a résztvevők elsősorban az ukrajnai háború és a közös védelem kérdésén vitáztak.
A nap folyamán vita tárgyát képezte az Európai Bizottság terve, amely szerint a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna 140 milliárd eurós hitelének biztosítására lehetne felhasználni. A javaslat szerint az Euroclear pénzintézet által őrzött orosz forrásokat egy testre szabott adósságszerződésre cserélnék, így elkerülve a kisajátítást és a nemzetközi jog megsértését. Több tagállam, köztük Belgium, óvatos volt a jogi alapok miatt, mivel országukra hárulna bármilyen orosz jogi következmény.
Az Európai Tanács elnöke, António Costa szerint a hónap végi következő csúcs lehet a „döntés napja”.
A közös védelem kérdése is vitákat váltott ki. A tagállamok ragaszkodtak ahhoz, hogy saját beleszólásuk megmaradjon a döntéshozatalban, miközben az Európai Bizottság a „drónfal” koncepcióját mutatta be, amely gyors és hatékony antidrón-rendszert ígér a határok védelmére. Franciaország és Németország szkeptikus volt a Bizottság vezetése alatt működtetett rendszerrel kapcsolatban, míg a déli országok szélesebb határvédelmi megoldást támogattak. A témáról a jövőben az EU 27 védelmi minisztere és Kaja Kallas külügyi főbiztos is egyeztet majd.
A csúcs napirendjén szerepelt Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása is. António Costa javaslata, hogy a folyamat elindításához elég legyen a minősített többség, elbukott, mivel több ország, köztük Magyarország, Franciaország, Hollandia és Görögország is ellenezte. A német kancellár, Friedrich Merz a versenyképességet szerette volna a fókuszba állítani, ám a hivatalos napirend a védelemre és Ukrajnára koncentrált.
A csúcstalálkozó végső időpontját a dán királyi család vacsorameghívása határozta meg. Bár a védelmi és biztonsági viták jóval hosszabbra nyúltak a tervezettnél, a vezetők időben megérkeztek a vacsorára, csak Ursula von der Leyen, António Costa és Mette Frederiksen tért vissza a sajtótájékoztatóra.
Villám-sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor csütörtök délelőtt. A magyar kormányfő világossá tette: Brüsszel minden javaslata háborús jellegű, és az unió a saját versenyképessége helyett Ukrajnával foglalkozik. „Minden javaslat, ami az asztalon van, háborús javaslat: több pénzt és fegyvert adnának a háborúra, gyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott.
Orbán kiemelte, hogy a múlt szerdán bemutatott stratégia az oroszok legyőzésére irányult, amit hátborzongatónak nevezett. Bejelentette: javasolni fogja a Fidesz elnökségének, hogy induljon aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen, mert „minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból”. A csatlakozási tárgyalások jogi környezetének módosításáról szólva hangsúlyozta, hogy a szabályok megváltoztatásához továbbra is egyhangúság szükséges.
„Az unió a saját versenyképessége helyett Ukrajnával foglalkozik” – zárta a miniszterelnök.