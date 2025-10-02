Itt vannak a részletek: kiderült, hogy mi történt az EU-csúcson

Koppenhága – Az Európai Unió vezetői szerdán Koppenhágában gyűltek össze, hogy a kontinens biztonságpolitikáját új alapokra helyezzék, ám a nap végére kiderült: a beszélgetések hosszúak voltak, de kézzelfogható eredmény kevés született. A csúcstalálkozón a résztvevők elsősorban az ukrajnai háború és a közös védelem kérdésén vitáztak.

Koppenhága, 2025. október 1. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen az EU nem hivatalos csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg palotában

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A nap folyamán vita tárgyát képezte az Európai Bizottság terve, amely szerint a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna 140 milliárd eurós hitelének biztosítására lehetne felhasználni. A javaslat szerint az Euroclear pénzintézet által őrzött orosz forrásokat egy testre szabott adósságszerződésre cserélnék, így elkerülve a kisajátítást és a nemzetközi jog megsértését. Több tagállam, köztük Belgium, óvatos volt a jogi alapok miatt, mivel országukra hárulna bármilyen orosz jogi következmény.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa szerint a hónap végi következő csúcs lehet a „döntés napja”.

A közös védelem kérdése is vitákat váltott ki. A tagállamok ragaszkodtak ahhoz, hogy saját beleszólásuk megmaradjon a döntéshozatalban, miközben az Európai Bizottság a „drónfal” koncepcióját mutatta be, amely gyors és hatékony antidrón-rendszert ígér a határok védelmére. Franciaország és Németország szkeptikus volt a Bizottság vezetése alatt működtetett rendszerrel kapcsolatban, míg a déli országok szélesebb határvédelmi megoldást támogattak. A témáról a jövőben az EU 27 védelmi minisztere és Kaja Kallas külügyi főbiztos is egyeztet majd.

A csúcs napirendjén szerepelt Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása is. António Costa javaslata, hogy a folyamat elindításához elég legyen a minősített többség, elbukott, mivel több ország, köztük Magyarország, Franciaország, Hollandia és Görögország is ellenezte. A német kancellár, Friedrich Merz a versenyképességet szerette volna a fókuszba állítani, ám a hivatalos napirend a védelemre és Ukrajnára koncentrált.

A csúcstalálkozó végső időpontját a dán királyi család vacsorameghívása határozta meg. Bár a védelmi és biztonsági viták jóval hosszabbra nyúltak a tervezettnél, a vezetők időben megérkeztek a vacsorára, csak Ursula von der Leyen, António Costa és Mette Frederiksen tért vissza a sajtótájékoztatóra.