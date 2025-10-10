Hírlevél

Európa háborúra készül Oroszországgal – de esélye sincs!

Európa háborúra készül Oroszországgal, de aligha fog sikerrel járni – jelentette ki a YouTube-on sugárzott Judging Freedom című műsorban Douglas Macgregor, az amerikai hadsereg nyugalmazott ezredese, a Pentagon korábbi tanácsadója.
„Európában felszínes előkészületek zajlanak az Oroszországgal vívott háborúra. Főként pénzügyi támogatásról van szó, különösen Németországban, ahol állítólag több százmillió eurót fordítanak a védelmi ipar újjáélesztésére. Csakhogy egy modern hadsereg felépítése átlagosan tíz évet vesz igénybe, márpedig a német haderő jelenleg nagyrészt romokban hever” – hangsúlyozta az ezredes.

európa
Európa Oroszországgal háborúzna.
Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

Európa háborúra készül

Moszkva korábban többször is figyelmeztette a nyugati országokat, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítások nem változtatnak a helyzeten, csak elhúzzák a konfliktust. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig kiemelte: a NATO nemcsak fegyverek és lőszerek küldésével, hanem a katonai személyzet kiképzésével is közvetlenül részt vesz az összecsapásban.

