Puskov a Telegramon reagált arra a brüsszeli döntésre, amely engedélyezi, hogy a tagállamokban a gyermekek bármilyen életkorban megváltoztathassák nemüket. A politikus szerint ezzel az Európai Unió „végleg elpusztítja a normalitás maradékait, amelyek még megmaradtak Európában” – írja a Lenta. Példaként Németországot említette, ahol hivatalosan 72 különböző „gendert” ismernek el.

Alekszej Puskov orosz szenátor szerint az Európai Unió a saját döntéseivel pecsételi meg a sorsát.

Fotó: Unsplash

A szenátor szerint az unió ezzel „elveti saját széthullásának magvait”.

Európai Unió: belső feszültségek és politikai önpusztítás

Puskov emlékeztetett arra is, hogy korábban már figyelmeztetett: Ukrajna felvétele az Európai Unióba akár végzetes következményekkel is járhat. Úgy fogalmazott, hogy a csatlakozás okozta politikai megosztottság és túlterhelés „végül a blokk halálához vezethet”.

A politikus szavait az is alátámasztja, hogy egyre több kelet-európai országban szigorítanák a gyermekek LMBTQ-rendezvényeken való részvételét. Lettországban például a „Lettország az első” nevű párt képviselői javaslatot tettek arra, hogy kiskorúak ne vehessenek részt ilyen eseményeken, mondván: „a gyerekek sokszor nem is értik, hová kerültek”.