Rendkívüli!

Rendkívüli

Európai Unió

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy orosz szenátor szerint az Európa jövőjét veszélyeztető folyamatok már elindultak. Alekszej Puskov, az orosz parlament információs politikai bizottságának vezetője úgy véli, hogy az Európai Unió saját döntéseivel ássa alá a saját stabilitását, és ez vezethet a szövetség összeomlásához.
Európai UnióPuskovbrüsszeliTelegram

Puskov a Telegramon reagált arra a brüsszeli döntésre, amely engedélyezi, hogy a tagállamokban a gyermekek bármilyen életkorban megváltoztathassák nemüket. A politikus szerint ezzel az Európai Unió „végleg elpusztítja a normalitás maradékait, amelyek még megmaradtak Európában” – írja a Lenta. Példaként Németországot említette, ahol hivatalosan 72 különböző „gendert” ismernek el.

Alekszej Puskov orosz szenátor szerint az Európai Unió a saját döntéseivel pecsételi meg a sorsát.
Fotó: Unsplash

A szenátor szerint az unió ezzel „elveti saját széthullásának magvait”.

Európai Unió: belső feszültségek és politikai önpusztítás

Puskov emlékeztetett arra is, hogy korábban már figyelmeztetett: Ukrajna felvétele az Európai Unióba akár végzetes következményekkel is járhat. Úgy fogalmazott, hogy a csatlakozás okozta politikai megosztottság és túlterhelés „végül a blokk halálához vezethet”.

A politikus szavait az is alátámasztja, hogy egyre több kelet-európai országban szigorítanák a gyermekek LMBTQ-rendezvényeken való részvételét. Lettországban például a „Lettország az első” nevű párt képviselői javaslatot tettek arra, hogy kiskorúak ne vehessenek részt ilyen eseményeken, mondván: „a gyerekek sokszor nem is értik, hová kerültek”.

