Sokkoló fenyegetés Európának: "az embereknek úgy kellene reszketniük, mint a vágóhíd felé terelt állatoknak"

Medvegyev több magyarázatot is adott a drónok feltűnésére Európában.

Medvegyev megszólalt Európáról.

Fotó: DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK

Ezt gondolja Európáról Medvegyev

Szerinte a legvalószínűbb, hogy ukrán katonai provokációról van szó. Emellett elképzelhető, hogy a helyi titkosszolgálatok tesztelik a légvédelmi rendszereket. Az oroszbarát illegális csoportok részvételét viszont kétségesnek tartja:

„Az országunknak szimpatizáló emberek nem pazarolnák feleslegesen az erőforrásaikat, és várják a külön parancsot” – írta.

Továbbá felvetette, hogy a drónokat talán helyi unatkozó emberek indították, pusztán hogy bosszantsák a bürokratákat.

Korábban az európai drónincidenseket humorosan kommentálta Vlagyimir Putyin is. A Valdaj Nemzetközi Vitaklub ülésén a moderátor tréfásan rákérdezett, miért küldött ennyi drónt Európába. Putyin ironikus válasza szerint több drónt már nem fog küldeni.