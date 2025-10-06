Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Medvegyev

Sokkoló fenyegetés Európának: "az embereknek úgy kellene reszketniük, mint a vágóhíd felé terelt állatoknak"

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke szerint az európaiaknak „saját bőrükön” kellene megtapasztalniuk a háború veszélyét. A politikus a Telegramon úgy fogalmazott: az embereknek félniük kellene, és úgy reszketni, mint a „tökéletesen buta állatoknak a vágóhíd felé terelve, akik a közelgő és fájdalmas végüket érzik”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MedvegyevháborúEurópa

Medvegyev több magyarázatot is adott a drónok feltűnésére Európában.

európáról
Medvegyev megszólalt Európáról.
Fotó: DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK

Ezt gondolja Európáról Medvegyev

Szerinte a legvalószínűbb, hogy ukrán katonai provokációról van szó. Emellett elképzelhető, hogy a helyi titkosszolgálatok tesztelik a légvédelmi rendszereket. Az oroszbarát illegális csoportok részvételét viszont kétségesnek tartja: 

„Az országunknak szimpatizáló emberek nem pazarolnák feleslegesen az erőforrásaikat, és várják a külön parancsot” – írta.

Továbbá felvetette, hogy a drónokat talán helyi unatkozó emberek indították, pusztán hogy bosszantsák a bürokratákat.

Korábban az európai drónincidenseket humorosan kommentálta Vlagyimir Putyin is. A Valdaj Nemzetközi Vitaklub ülésén a moderátor tréfásan rákérdezett, miért küldött ennyi drónt Európába. Putyin ironikus válasza szerint több drónt már nem fog küldeni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!