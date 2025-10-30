Totális agyrém vagy nyelvi forradalom? Ez lett az év szava 2025-ben

A Dictionary.com év szava 2025-ben a „6 7”, ami valójában nem jelent semmit – és éppen ez benne a lényeg. A kifejezés az Alfa generáció online szlengjéből származik, és a semmitmondó abszurditásával vált a fiatalok kedvencévé. A tanárok már tiltani is kezdték az iskolákban, mert az osztálytermekben folyton felhangzik a „6 7!” felkiáltás – írja a NewyorkPost.

A „6 7” lett az év szava, amely tökéletesen tükrözi a 2025-ös internetkultúra abszurditását Fotó:dictionary.com/Screenshot

Az év szava: „6 7” – a semmitmondó szleng, amit mindenki ismétel

A Dictionary.com szerint a „6 7” „klasszikus agyrohasztó (brainrot) szleng”: teljesen értelmetlen, mégis összekapcsolja az embereket. Egyesek szerint annyit tesz, mint „so-so” vagy „mindegy”, mások inkább érzelmi kifejezésként, felkiáltásként használják. A szóhoz társuló mozdulat – tenyérrel felfelé, váltakozva – már-már a 2025-ös popkultúra egyik szimbóluma.

Reakciók az interneten

A bejelentés után kommentelők ezrei fakadtak ki:



Egy szó, aminek nincs jelentése. Szép új világ.

– írta valaki.

Más szerint „ez olyan, mintha egy férfit neveznének az év nőjének”. A fiatalok viszont éppen ezt a játékos, jelentés nélküli energiát szeretik benne — a „6 7” egyszerre poén, belső kód és közösségi jelkép.

Honnan ered a „6 7”?

Egyesek szerint a kifejezés a TikTokról indult, ahol LaMelo Ball NBA-játékos 6 láb 7 hüvelykes magassága vált mémmé. Mások a „Doot Doot (6 7)” című dalhoz kötik, amely több mint 10 millió megtekintést ért el. Bárhonnan is jött, az biztos, hogy a „6 7” mára az internet nyelvi káoszának legikonikusabb szimbóluma lett.

2024 év szava

Az Oxford English Dictionary kiadója, az Oxford University Press által összeállított hatszavas listára tavaly több mint 37 ezren szavaztak. Az évente kiosztott díj – amelynek korábbi nyertesei között szerepelt a „karizma” és a „klímavészhelyzet” – az adott év hangulatát és társadalmi trendjeit hivatott tükrözni.