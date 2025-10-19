Hírlevél

evőeszköz

Amikor az evőeszközök beszélnek helyettünk – üzenjen a pincérnek szavak nélkül

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nem ízlett az étteremben felszolgált étel, de nem szeretne kellemetlen beszélgetésbe bonyolódni a pincérrel? Ismerje meg az evőeszköz-használat nyevlét, amellyel finoman és szavak nélkül fejezheti ki akár az elégedetlenségét is.
evőeszközetikettpincérétterem

Ha azok közé tartozik, aki szeret hosszabb szünetet tartani étkezés közben egy étteremben, bizonyára ismeri a helyzetet: a pincér odalép, és megkérdezi, leszedheti-e már az asztalt. Az evőeszköz elhelyezése ilyenkor sokat segíthet, hiszen a személyzet számára nem mindig egyértelmű, hogy még folytatja-e az étkezést, vagy már épp befejezte. Éppen az ilyen helyzetek megkönnyítésére született meg az úgynevezett evőeszköz-nyelv – írja a Focus.

evőeszköz
Ha nem ízlett az étel könnyen jelezheti az evőeszközök segítségével.
Fotó: Shutterstock

Az evőeszközök segítségével kommunikálhat a pincérekkel 

8 óra 20 perc még eszem, csak kicsit pihenek.

6 óra 40 perc  – továbbra is a már használatban lévő evőeszközét szeretné használni és/vagy kér még plusz evőeszközt.

7 óra 35 perc pozíció, amikor a kés és a villa párhuzamosan balra lefelé mutat azt jelenti, hogy a pincér leszedheti az asztalt, ízlett az étel.
4 óra 20 perc helyzetben lévő evőeszközök jobbra lefelé, az azt jelzik: befejeztem az étkezést, elvihetnek mindent.
És végül a 20-tól 8-ig keresztbe tett evőeszközök üzenete világos: nem ízlett az étel.
Ez a csendes jelrendszer különösen a nívósabb éttermekben ismert, de egyre több helyen értik. Így elkerülhetjük a kellemetlen beszélgetéseket – a kés és a villa mindent elmond helyettünk.

Előfordulhat egy egyszerű halandó életében is, hogy meghívást kap egy diplomáciai vacsorára. Nemrég írtunk róla milyen szabályokat illik betartani, és minek van az a sok evőeszköz? 

 

