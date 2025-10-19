Amikor az evőeszközök beszélnek helyettünk – üzenjen a pincérnek szavak nélkül

Ha azok közé tartozik, aki szeret hosszabb szünetet tartani étkezés közben egy étteremben, bizonyára ismeri a helyzetet: a pincér odalép, és megkérdezi, leszedheti-e már az asztalt. Az evőeszköz elhelyezése ilyenkor sokat segíthet, hiszen a személyzet számára nem mindig egyértelmű, hogy még folytatja-e az étkezést, vagy már épp befejezte. Éppen az ilyen helyzetek megkönnyítésére született meg az úgynevezett evőeszköz-nyelv – írja a Focus.

Ha nem ízlett az étel könnyen jelezheti az evőeszközök segítségével.

Fotó: Shutterstock

Az evőeszközök segítségével kommunikálhat a pincérekkel

8 óra 20 perc – még eszem, csak kicsit pihenek.

6 óra 40 perc – továbbra is a már használatban lévő evőeszközét szeretné használni és/vagy kér még plusz evőeszközt.

7 óra 35 perc pozíció, amikor a kés és a villa párhuzamosan balra lefelé mutat azt jelenti, hogy a pincér leszedheti az asztalt, ízlett az étel.

4 óra 20 perc helyzetben lévő evőeszközök jobbra lefelé, az azt jelzik: befejeztem az étkezést, elvihetnek mindent.

És végül a 20-tól 8-ig keresztbe tett evőeszközök üzenete világos: nem ízlett az étel.

Ez a csendes jelrendszer különösen a nívósabb éttermekben ismert, de egyre több helyen értik. Így elkerülhetjük a kellemetlen beszélgetéseket – a kés és a villa mindent elmond helyettünk.

