Gilisztákat keresett, felbecsülhetetlen értékű középkori kincset talált

Egy svédországi férfi történelmi jelentőségű leletet talált nyaralója mellett. A több ezer ezüst érme igazi középkori ritkaságnak számít a szakértők szerint.
Egy svéd férfi horgászcsalihoz ásott gilisztákat, amikor filmbe illő felfedezést tett: egy középkori rézüstöt talált, amelyben több gyűrű, medál és ezüst érme is rejtőzött. A lelet Stockholm megyében, a férfi nyaralója közelében került elő, és a szakértők szerint a középkor egyik legnagyobb, legjobban megőrzött kincse Svédországban – számol be a New York Post.

ezüst érme
A 20 ezer ezüst érme és az üstben talált ékszerek történelmi jelentőségűek lehetnek (illusztráció) - Forrás: Unsplash

Miért különleges az üstben talált több ezer ezüst érme?

A hatóságok szerint a kincs súlya hat kilogramm, és akár 20 000 érme is lehet benne. 

A gyűjtemény igazi értéke, hogy több ritka darabot is tartalmaz: egy 12. századi érmét Knut Eriksson király nevével, egy másikat Gotland szigetéről templomábrázolással, valamint úgynevezett „püspöki érméket”. 

A régészek jelenleg a lelet részletes vizsgálatán dolgoznak, a pontos helyszínt pedig titokban tartják a kutatás befejezéséig. Svédországban minden ilyen felfedezés állami tulajdonnak számít, a megtalálót pedig pénzbeli ellentételezés illeti meg. 

Sofia Andersson, a stockholmi megyei hivatal műemlékvédelmi szakértője a leletet „a kora középkor egyik legnagyobb ezüstkincseként” értékelte, és kiemelte, hogy a férfi helyesen járt el, amikor azonnal bejelentette.

Az elmúlt években Európa-szerte több hasonló kincs is előkerült. Legutóbb egy lengyelországi kincskereső csoport bukkant világraszóló leletre: egy egy 222 grammos, tiszta arany nyakláncot találtak, amely akár 1800 éves is lehet.

 

 

