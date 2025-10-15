Hírlevél

alumíniumfólia

Hihetetlen trükk: így akadályozhatja meg a jégképződést a fagyasztóban

A téli hónapokban sok háztartás egyik legbosszantóbb problémája a makacs jég a hűtőszekrényben. A fagyasztó rendszeres leolvasztása időigényes és fárasztó, ám egy egyszerű trükk jelentősen csökkentheti a jégképződést.
alumíniumfóliafagyasztószekrényfagyasztójégréteg

A jégképződés a fagyasztóban sok háztartásban bosszantó probléma. A gyakori leolvasztás időigényes, ráadásul a vastag jégréteg rontja a készülék hatékonyságát. Egyre többen keresnek egyszerű megoldásokat. Az interneten különös trükk jelent meg ennek megoldására: az alumíniumfólia használata a fagyasztóban – írja a myhomebook.de. 

Egyszerű trükk a jégmentes fagyasztóért
A jég akkor képződik, amikor nedves levegő jut a fagyasztóba, és ott kicsapódik. Ez különösen akkor fordul elő, amikor élelmiszert helyezünk be vagy veszünk ki: a meleg, nedves levegő a hideg felületekkel érintkezve kondenzálódik, majd azonnal megfagy. Minden ajtónyitással és nedves élelmiszerrel újabb víz jut a fagyasztó belsejébe, ami vastag jégréteget képez. A vastag jég rontja a hőszigetelést, így a fagyasztónak többet kell dolgoznia, hogy megtartsa a kívánt hőmérsékletet. 

Alufólia a fagyasztóba? 

A fóliát a fagyasztó polcaira tehetjük, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen és lehetőleg teljes felületet fedjen. Az oldalfalakra is ragasztható megfelelő ragasztószalaggal, de fontos, hogy ne érintkezzen a hűtőbordákkal, szenzorokkal vagy elektromos alkatrészekkel. 

A fólia két hatást válthat ki: az alumínium jól vezeti a hőt és visszaveri a hideget és meleget, így csökkenti a "melegpontok" kialakulását. Ezeken a helyeken kondenzálódik a legtöbb pára, ami később jégréteggé alakul. 

Ha a belső felületek nem hűlnek le túl gyorsan, vagy gyorsan visszamelegszenek ajtónyitás után, a levegő párája nehezebben csapódik ki, így lassabb lesz a jégképződés. 

Ráadásul a fólia védő- és elválasztórétegként is működik: a kialakuló jég könnyebben eltávolítható, nem tapad olyan szorosan, mint a műanyag felülethez. 

 

