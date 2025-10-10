Halálra fagyott két túrázó a hegyekben

A két nőt, akik a húszas és harmincas éveikben jártak, két olyan túrázó fedezte fel a Cleve Cole menedékház közelében, akik egyébként orvosok. A fagyhalált elszenvedett kínai nőket egy elszigetelt hegyi területen találták meg. Ez a környék népszerű állomás a Mount Bogong Nemzeti Park felé tartó túrázók körében – írja a Daily Mail.

A fagyhalált szenvedett kínai turisták a Mount Bogong Nemzeti Parkba tartottak

Fotó: Unsplash

Fagyhalál összebújva, védtelenül

Bár a két nő közel volt a menedékházhoz, a nyílt fennsíkon, összebújva, védtelenül feküdtek a dermesztő hidegben. Több tucat rendőr és hegyi mentő vett részt a nehéz terepen zajló mentésben, de nem jártak sikerrel.

A melbourne-i kínai főkonzulátus megerősítette, hogy az áldozatok kínai állampolgárok voltak.

A tragédia néhány héttel azután történt, hogy egy másik kínai turista életét vesztette egy túra során Tasmania Cradle Mountain Nemzeti Parkjában. A főkonzulátus emiatt sürgős figyelmeztetést adott ki minden Ausztráliába utazó kínai állampolgár számára.

A közelmúltban több halálos baleset is történt túrázás közben Victoria és Tasmania területén. Ezeket a hirtelen időjárás-változás és a megfelelő felszerelés hiánya okozta – áll a konzulátus közleményében.

Arra kérik a kínai állampolgárokat, hogy ne vállaljanak túlzott kockázatot, és mindig helyezzék előtérbe a biztonságukat.

A rendőrségi jelentések szerint a két nő nem rendelkezett kommunikációs vagy biztonsági eszközökkel, és nem volt megfelelő felszerelésük a szélsőséges hegyi körülményekhez. Valószínű, hogy eltévedtek egy egynapos túra során, és a -2,8 fokos hidegben halálos kihűlést szenvedtek, amikor a térséget hó borította be.

Gyönyörű vidék ez, egészen addig, amíg meg nem mutatja a rosszabbik oldalát. Ilyenkor rendkívül zord tud lenni – fogalmazott Paul Hargreaves, a victoriai rendőrség felügyelője.

A szakértők most minden túrázót arra figyelmeztetnek, hogy a hegyvidéki időjárás pillanatok alatt életveszélyessé válhat, ezért aki a vadonba indul, mindig vigyen magával meleg ruhát, élelmet, vizet, feltöltött telefont, térképet és vészhelyzeti kommunikációs eszközt.