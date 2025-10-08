Orvosok figyelmeztetnek! Ez a fájdalomcsillapító nem az, aminek hittük

Egy nemzetközi kutatás szerint az egyik legnépszerűbb fájdalomcsillapító, amelyet emberek milliói szednek krónikus fájdalom ellen, valójában alig segít – sőt, komoly egészségügyi kockázatokat rejt. A BMJ Evidence Based Medicine című szaklapban megjelent tanulmány szerint a tramadol nevű gyógyszer hatása csekély, miközben a mellékhatások aránya aggasztóan magas - számol be a New York Post.

A tramadol fájdalomcsillapító hosszú távon veszélyes lehet

Fotó: Unsplash

A tramadol fájdalomcsillapító akár szívproblémákat is okozhat

A dán kutatók 19 klinikai vizsgálat adatait elemezték, amelyekben több mint 6500 beteg vett részt. A résztvevők különböző fájdalmak – például ízületi kopás, idegkárosodás vagy fibromialgia – miatt szedték a gyógyszert. A vizsgálatok alapján a fájdalomcsillapító ugyan némileg enyhítette a panaszokat, de az eredmény nem volt klinikailag jelentős.

A tanulmány ráadásul kimutatta, hogy a tramadolt szedők kétszer nagyobb eséllyel tapasztaltak súlyos mellékhatásokat, mint a placebót szedők. A leggyakoribb panaszok közé tartoztak a szív- és érrendszeri problémák, például mellkasi fájdalom, koszorúér-betegség és szívelégtelenség. Gyakoriak voltak az enyhébb mellékhatások is, mint a hányinger, szédülés, székrekedés és álmosság.

A kutatók szerint a fájdalomcsillapító biztonságosságát évek óta túlértékelik, miközben a veszélyeit alábecsülik. A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a szer előnyei nem ellensúlyozzák a lehetséges károkat, különösen hosszú távú alkalmazás esetén.