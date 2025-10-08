Hírlevél

fájdalomcsillapító

Orvosok figyelmeztetnek! Ez a fájdalomcsillapító nem az, aminek hittük

Sok millió ember szed különféle gyógyszereket a krónikus fájdalom enyhítésére. Egy új tanulmány szerint azonban az egyik leggyakrabban alkalmazott fájdalomcsillapító hatása minimális, miközben komoly mellékhatásokat okozhat.
Egy nemzetközi kutatás szerint az egyik legnépszerűbb fájdalomcsillapító, amelyet emberek milliói szednek krónikus fájdalom ellen, valójában alig segít – sőt, komoly egészségügyi kockázatokat rejt. A BMJ Evidence Based Medicine című szaklapban megjelent tanulmány szerint a tramadol nevű gyógyszer hatása csekély, miközben a mellékhatások aránya aggasztóan magas - számol be a New York Post.

fájdalomcsillapító
A tramadol fájdalomcsillapító hosszú távon veszélyes lehet
Fotó: Unsplash

A tramadol fájdalomcsillapító akár szívproblémákat is okozhat

A dán kutatók 19 klinikai vizsgálat adatait elemezték, amelyekben több mint 6500 beteg vett részt. A résztvevők különböző fájdalmak – például ízületi kopás, idegkárosodás vagy fibromialgia – miatt szedték a gyógyszert. A vizsgálatok alapján a fájdalomcsillapító ugyan némileg enyhítette a panaszokat, de az eredmény nem volt klinikailag jelentős.

A tanulmány ráadásul kimutatta, hogy a tramadolt szedők kétszer nagyobb eséllyel tapasztaltak súlyos mellékhatásokat, mint a placebót szedők. A leggyakoribb panaszok közé tartoztak a szív- és érrendszeri problémák, például mellkasi fájdalom, koszorúér-betegség és szívelégtelenség. Gyakoriak voltak az enyhébb mellékhatások is, mint a hányinger, szédülés, székrekedés és álmosság.

A kutatók szerint a fájdalomcsillapító biztonságosságát évek óta túlértékelik, miközben a veszélyeit alábecsülik. A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a szer előnyei nem ellensúlyozzák a lehetséges károkat, különösen hosszú távú alkalmazás esetén.

