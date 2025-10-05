Hírlevél

Rendkívüli

Tömegbaleset miatt teljes lezárás az M0-son, a mentőket is riasztották

fáraó

20 éven át elzárták a nyilvánosság elől, most megnyitották a híres fáraó rejtélyes sírját − fotók

22 perce
Több mint két évtizedes felújítás után ismét megnyílt a látogatók előtt III. Amenhotep fáraó sírja a luxori Királyok Völgyében, alig egy hónappal a kairói Grand Egyptian Museum november 1-jei hivatalos megnyitója előtt. A fáraó múmiáját már az ókorban áthelyezték nagyapja, II. Amenhotep sírjába.
Az i.e. 1390-1350 között uralkodó, Nagy Amenhotepként ismert fáraó nyughelyét 1799-ben tárták fel. A sírt akkor kifosztották, a leletek és a berendezés nagy része, köztük a szarkofág is eltűnt.

A tourist visits the tomb of King Amenhotep III in the Valley of the Kings near the city of Luxor on October 4, 2025, after it was officially opened to the public after nearly two decades of restoration and maintenance work supported by UNESCO and the Japanese government. (Photo by AFP), fáraó, III. Amenhotep, sír
III. Amenhotep fáraó sírja a luxori Királyok Völgyében
Fotó: - / AFP

20 évig tartott a fáraó sírjának felújítása

A sír az elmúlt húsz évben japán vezetéssel, három ütemben esett át restauráláson, amelynek során a falfestményeket megtisztították, szerkezetileg megerősítették, és ahol lehetett, helyreállították − mondta Mohamed Iszmáíl, az Egyiptomi Régiségek Legfelső Tanácsának főtitkára. A szarkofág kerete látható, a fedél pedig az eredeti pozícióját jelölve van elhelyezve − tette hozzá.

A bejárat egy 36 méter hosszú, lejtős folyosón át nyílik a fő temetkezési kamrába; két további helyiség III. Amenhotep feleségei, Tije és Szitamun számára készült mellékkamraként.

A Királyok Völgyének számos sírjától eltérően nem minden falrész kapott díszítést, de ahol fennmaradtak festett felületek, Amenhotep egyiptomi istenek társaságában látható, a sírkamrában pedig a Halottak Könyvéből vett jelenetek és szövegek olvashatók.

A tourist visits the tomb of King Amenhotep III in the Valley of the Kings near the city of Luxor on October 4, 2025, after it was officially opened to the public after nearly two decades of restoration and maintenance work supported by UNESCO and the Japanese government. (Photo by AFP)
III. Amenhotep fáraó sírja a luxori Királyok Völgyében
Fotó: - / AFP

III. Amenhotep múmiáját már az ókorban áthelyezték nagyapja, II. Amenhotep sírjába. A mumifikált test az évszázadok során erősen megrongálódott, ma pedig a kairói National Museum of Egyptian Civilization állandó kiállításán látható más királyi múmiák mellett.

A fáraó sírjának megnyitása annak a turizmust élénkítő kormányzati erőfeszítésnek a része, amely a Gízai piramisok közelében épült új országos múzeum felavatásával együtt további látogatókat kíván Egyiptomba vonzani, új lendületet adva a 2011 utáni politikai válság nyomán visszaesett ágazatnak.

 

