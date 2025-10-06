Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tina Turner fia borzalmas körülmények között halt meg – itt vannak a részletek

Sydney

Közel 100 lövést adott le a fegyveres támadó, mentők lepték el a helyszínt

9 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lövöldözés tört ki Sydney egyik forgalmas utcájában vasárnap este. A fegyveres támadó válogatás nélkül tüzet nyitott a járókelőkre és az elhaladó autókra, sokan megsérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydneysérüléslövöldözés

Autókra nyitott tüzet egy fegyveres támadó Sydney egyik forgalmas utcájában vasárnap este, a szétrepülő szilánkok miatt 19 ember megsérült, egy áldozatot lőtt sebbel, súlyos állapotban kórházban kezelnek – közölte az ausztrál rendőrség hétfő reggel.  

Közel 100 lövést adott le a fegyveres támadó, mentők lepték el a helyszínt
Közel 100 lövést adott le a fegyveres támadó, mentők lepték el a helyszínt
Fotó: Unsplash

A támadót elfogták és szintén kórházba szállították, mert a rendőrségi akció közben megsebesült. 

A 60 éves férfi a beszámolók szerint válogatás nélkül lőtt rá a járművekre, célpontjai között rendőrautó is volt, és találat érte egy buszmegálló paravánját is. 

A rendőrség szerint a fegyveres támadó 50-100 lövést adott le.  

Indítékait még nem sikerült kideríteni, de a rendőrség egyelőre kizárta, hogy terrorcselekményről vagy bűnszervezetek egymás közti leszámolásáról lenne szó. Elfogásakor a támadónál több lőfegyvert találtak - derül ki a rendőrség közleményéből. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!