Autókra nyitott tüzet egy fegyveres támadó Sydney egyik forgalmas utcájában vasárnap este, a szétrepülő szilánkok miatt 19 ember megsérült, egy áldozatot lőtt sebbel, súlyos állapotban kórházban kezelnek – közölte az ausztrál rendőrség hétfő reggel.

Közel 100 lövést adott le a fegyveres támadó, mentők lepték el a helyszínt

Fotó: Unsplash

A támadót elfogták és szintén kórházba szállították, mert a rendőrségi akció közben megsebesült.

A 60 éves férfi a beszámolók szerint válogatás nélkül lőtt rá a járművekre, célpontjai között rendőrautó is volt, és találat érte egy buszmegálló paravánját is.

A rendőrség szerint a fegyveres támadó 50-100 lövést adott le.

Indítékait még nem sikerült kideríteni, de a rendőrség egyelőre kizárta, hogy terrorcselekményről vagy bűnszervezetek egymás közti leszámolásáról lenne szó. Elfogásakor a támadónál több lőfegyvert találtak - derül ki a rendőrség közleményéből.