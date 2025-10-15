Újra felbukkant a világ egyik legnagyobb ragadozója

Ismét felbukkant Contender, az Atlanti-óceánban rögzített legnagyobb hím fehér cápa. A hatalmas ragadozót nemrég a kanadai Québec tartomány partjainál észlelték, miután hónapokig vándorolt északra – számol be a FOX Weather.

A legnagyobb fehér cápa Kanada partjainál bukkant fel - Illusztráció: KEN KIEFER 2 / Connect Images

A legnagyobb fehér cápa vándorútja

Contendert az OCEARCH nevű kutatócsoport jelölte meg még januárban, Florida és Georgia határának közelében.

A kutatók szerint a cápa majdnem 4,3 méter hosszú, és nagyjából 750 kilogrammot nyom – ezekkel a méretekkel ő az Atlanti-óceánban valaha rögzített legnagyobb hím fehér cápa.

Január óta Contender folyamatosan észak felé halad: tavasszal Észak-Karolina környékén észlelték, júliusban pedig Massachusetts partjainál adott jelet magáról, mielőtt elérte Kanada hűvösebb vizeit. A szakértők szerint a fehér cápák a nyári hónapokban rendszerint északra vándorolnak, hogy hűvösebb, táplálékban gazdag vizekben vadásszanak, ősszel viszont újra dél felé indulnak, az Egyesült Államok melegebb partjai felé.

Ha Contender követi a fajra jellemző vándorlási mintát, akkor a következő jelzése valószínűleg jóval délebbről érkezik majd – talán éppen abból a térségről, ahol először megjelölték, Florida és Georgia partjaitól.