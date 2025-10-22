Nem mindennapi jelenet a Fehér Ház bejáratánál, ezt nem hagyták szó nélkül a hatóságok

Kedden késő este, helyi idő szerint 22:37-kor egy autó a Fehér Ház egyik biztonsági bejáratába csapódott – erősítette meg az Egyesült Államok Titkosszolgálata.

A Fehér Ház biztonsági kapujának hajtott egy autó – a hatóságok azonnal reagáltak

Fotó: x/TimcastNews

Újabb biztonsági próbatétel a Fehér Ház számára

A hatóságok tájékoztatása szerint a sofőrt azonnal letartóztatták a Titkosszolgálat egyenruhás egységei. Az autót a nyomozók átvizsgálták, és megállapították, hogy nem tartalmazott sem robbanóanyagot, sem más veszélyes eszközt - számol be a New York Times.

A baleset idején a Fehér Ház környékét ideiglenesen lezárták, miközben a hatóságok megkezdték a helyszín biztosítását és a bizonyítékok rögzítését. A Titkosszolgálat közleménye szerint a nyomozás még folyamatban van, és egyelőre nem hozták nyilvánosságra a sofőr személyazonosságát vagy az esetleges motivációját.

A Fehér Ház környékén időről időre előfordulnak biztonsági incidensek, de a mostani eset nem járt sérüléssel, és a hatóságok szerint az épület lakói, köztük az elnök, nem kerültek veszélybe.

