Kínoz az elhízás? A fogyasztó fehérjével ints búcsút a plusz kilóknak!

A MRAP2 fehérje (melanocortin-2 receptor-associated protein 2) kulcsszerepet játszik az éhségérzet szabályozásában. A Lipcsei Egyetem és a berlini Charité kórház kutatói kimutatták, hogy ez a fehérje segíti az úgynevezett MC4R receptort eljutni a sejt felszínére, ahol az „éhségfék” aktiválódik – írja a Bild.

A MRAP2 fehérje aktiválja az agyban az étvágy gátlásáért felelős receptort. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Ha a MRAP2 hiányzik vagy hibásan működik, a receptor „bennragad” a sejten belül, így az agy nem kapja meg megfelelően a „tele vagyok” üzenetet — ami túlevéshez és elhízáshoz vezethet.

A fehérje, amely gátolja az étvágyat — új út a túlsúly ellen

A kutatók különleges mikroszkópokkal figyelték meg, hogyan segíti a MRAP2 fehérje a receptorok aktiválódását. „Először láttuk, hogyan erősíti a fehérje az agy jóllakottsági jelzéseit” — mondta Heike Biebermann professzor, a Charité kutatócsoport vezetője.

A felfedezés nemcsak az elhízás elleni kutatás számára mérföldkő, hanem új gyógyszerfejlesztési irányokat is kijelöl. Olyan készítmények jöhetnek, amelyek mesterségesen utánozzák a MRAP2 hatását, ezzel természetes módon csökkentve az étvágyat.

Nemzetközi együttműködés – új remény a túlsúlyos betegeknek

A kutatást német, brit és kanadai tudósok közösen végezték. Eredményeik alapján a fehérje alapú terápiák új korszakot nyithatnak a metabolikus betegségek kezelésében.

Ha sikerül biztonságos, MRAP2-t utánzó gyógyszert kifejleszteni, az a túlsúly és elhízás elleni harc egyik legnagyobb áttörése lehet.

További tippek a fogyáshoz az Origón.