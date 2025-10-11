Fehéroroszországban megkezdődött a fegyveres erők átfogó ellenőrzése, amelynek során a hadsereget a legmagasabb fokú készültségi szintre emelték – közölte a fehérorosz védelmi minisztérium hivatalos Telegram-csatornáján.

Valami készül? Teljes készültségben a fehérorosz hadsereg Fotó: SERGEI BOBYLYOV / POOL

Az intézkedést személyesen Alekszandr Lukasenko, az ország elnöke és a fegyveres erők főparancsnoka rendelte el.

A fegyveres erők több egysége hajt végre olyan intézkedéseket, amelyek célja a harckészültség elérése, a kijelölt területekre való átcsoportosítás és a parancsban meghatározott feladatok végrehajtása – áll a minisztérium közleményében.

A hadsereg felkészültségének vizsgálatát a Nemzetbiztonsági Tanács Államtitkársága felügyeli.

A mostani ellenőrzés alig néhány héttel a „Zapad–2025” elnevezésű orosz–fehérorosz közös hadgyakorlat után kezdődött. A szeptember közepén tartott stratégiai gyakorlat célja az volt, hogy tesztelje a Moszkva és Minszk által alkotott Unióállam védelmi képességeit, valamint felmérje, hogyan tudnák elhárítani egy esetleges külső támadást - írja a Gazeta.ru.