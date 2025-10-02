Egy ritka betegség, ami kikapcsolja a félelmet

A brit Jordy Cernik példája sokkoló: mellékveséinek eltávolítása után már nem tapasztalt sem szorongást, sem félelmet. Hullámvasút, ejtőernyős ugrás, bungee jumping – mindezeket szívdobogás nélkül élte át - írja a BBC.

Az Urbach–Wiethe betegségben szenvedők agya nem érzékeli a félelmet, így veszélyekben is nyugodtak maradnak. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Az Urbach–Wiethe betegség ennél is tovább megy: a páciensek amygdalája károsodik, így teljesen megszűnik bennük a félelem érzése. A legismertebb eset, SM története, évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat. Hiába próbálták horrorfilmekkel, pókokkal vagy fegyveres fenyegetéssel megrémíteni, SM reakció nélkül állt a veszélyek elé.

Félelmet nélkülöző élet a világban

Bár a félelem eltűnése elsőre vonzó lehet, a valóságban veszélyes következményekkel jár. SM például többször került életveszélyes helyzetbe, mert nem tudta felismerni a fenyegetést. Az amygdala ugyanis kulcsszerepet játszik a külső veszélyek észlelésében – nélküle az ember sokkal kiszolgáltatottabb.

Érdekesség, hogy belső fenyegetésekre, mint a fulladásérzet vagy a magas szén-dioxid-szint, a betegek mégis reagálnak – gyakran sokkal erősebben, pánikrohammal.

Miért van szükség félelemre?

A félelem nem véletlenül alakult ki: minden gerinces állat rendelkezik vele, hiszen segít a túlélésben. A modern világban azonban a túl sok félelem és szorongás szintén káros, hozzájárulva a stresszhez és mentális zavarokhoz. A kutatók szerint SM története arra is rávilágít, hogy a félelem egyszerre áldás és teher.

Ha ön még is érzi a szorongást akkor így tudja csökkenteni.