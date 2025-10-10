Brutális gyilkosság – döbbenetes okból verte agyon feleségét a férfi

A 61 éves Alan Wang azután támadt rá erőszakosan a 35 éves feleségére, Hongyan Yangra, miután olyan üzeneteket látott a nő telefonján, amelyekből kiderült, hogy kapcsolatban áll egy másik férfival. A féltékeny férfi az az illinoisi Naperville városában található otthonukban ütlegelni és rugdosni kezdte a nőt, aki olyan súlyosan megsérült, hogy végül leállt a légzése.

A féltékeny férfi agyonverte a feleségét – Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Hongyan Yangot életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A halál okát a hivatalos boncolás során is megerősítették: a nő életét a férj által okozott trauma oltotta ki. Alan Wangot a rendőrség letartóztatta. Először súlyos testi sértés miatt emeltek vádat ellene, ami aztán rövidesen gyilkosságra módosult. Az esküdtszék egyhangú döntéssel bűnösnek találta a férfit, írja a Mirror. Wang ítélethirdetésére november 12-én kerül sor.

A féltékeny férfi esete sajnos nem egyedi

A tragikus eset nem egyedi: 2020-ban az Egyesült Államokban legalább 1 364 nő vesztette életét családon belüli erőszak következtében.

Ezek a nők nem puszta statisztikák voltak, hanem anyák, lányok és testvérek – mindegyikük előtt ott állt egy teljes élet lehetősége. Haláluk emlékeztet bennünket arra, milyen hosszú utat kell még megtennünk a családon belüli erőszak megelőzése érdekében

– magyarázta Bob Berlin, DuPage megye államügyésze.

Az Egyesült Királyságban szintén aggasztó adatok láttak napvilágot: a 2024 márciusával záruló évben 2,3 millió ember (ebből 1,6 millió nő és 712 ezer férfi) vált családon belüli erőszak áldozatává. Az angliai és walesi hatóságok több mint 1,35 millió ilyen jellegű bűncselekményt és incidenst regisztráltak az említett az időszakban.

Az Origón is több ilyen sajnálatos esetről számultunk be, többek között egy olyanról is, amikor egy texasi férj az általa meggyilkolt feleségét a fagyasztóban tartotta.