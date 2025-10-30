Szalmonellával fertőzött gyógynövényt hívtak vissza több üzletben

Hírlevél

Az Egyesült Államokban több államban is visszahívtak egy népszerű zöldséget. A hatóságok szerint fertőzött gyógynövény került forgalomba, amely komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Fertőzött gyógynövényeket hívtak vissza az Egyesült Állmaokban. Egy amerikai hatóság 474 doboz ömlesztett petrezselymet hívott vissza, miután az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) bejelentette, hogy az október elején vett mintákban szalmonellát találtak. A visszahívás összesen 8 amerikai államot érint.

Fertőzött gyógynövény: szalmonella volt a petrezselyemben

A vizsgálatok kimutatták, hogy a termék szalmonellával fertőzött gyógynövény, amely egészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztókra. A baktérium fertőzése hányingert, hasmenést, lázat és súlyosabb esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat.

A vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett tételek szeptember 22. és 25. között kerültek forgalomba. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a szalmonellával fertőzött gyógynövény elvileg díszítőelemként is használható volt, így nem minden esetben főzve fogyasztották el, ami növeli a fertőzés veszélyét.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy együttműködik az FDA-val, és minden érintett vásárlót tájékoztatott. A fogyasztókat arra kérik, hogy a megvásárolt veszélyes zöldséget semmiképpen se fogyasszák el.

Komoly egészségügyi kockázat

A hatóság figyelmeztetése szerint a fertőzött gyógynövény elfogyasztása nemcsak rövid távú gyomorpanaszokat, hanem súlyosabb fertőzéseket is okozhat. A szalmonella fertőzés kockázata miatt az FDA további ellenőrzéseket indított, hogy kiderítse, hogyan kerülhetett a baktérium a termékbe. Az első vizsgálati eredmények szerint a szennyeződés valószínűleg a betakarítás vagy a csomagolás során történt – számolt be a New York Post.

Egyre több a szalmonellafertőzés

Az elmúlt hónapokban Európában és az Egyesült Királyságban már közel 300 olyan megbetegedést regisztráltak, amelynek hátterében paradicsommal összefüggő szalmonellafertőzés áll.

 

