Szalmonellával fertőzött gyógynövényt hívtak vissza több üzletben

Fertőzött gyógynövényeket hívtak vissza az Egyesült Állmaokban. Egy amerikai hatóság 474 doboz ömlesztett petrezselymet hívott vissza, miután az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) bejelentette, hogy az október elején vett mintákban szalmonellát találtak. A visszahívás összesen 8 amerikai államot érint.

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Fertőzött gyógynövény: szalmonella volt a petrezselyemben

A vizsgálatok kimutatták, hogy a termék szalmonellával fertőzött gyógynövény, amely egészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztókra. A baktérium fertőzése hányingert, hasmenést, lázat és súlyosabb esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat.

A vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett tételek szeptember 22. és 25. között kerültek forgalomba. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a szalmonellával fertőzött gyógynövény elvileg díszítőelemként is használható volt, így nem minden esetben főzve fogyasztották el, ami növeli a fertőzés veszélyét.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy együttműködik az FDA-val, és minden érintett vásárlót tájékoztatott. A fogyasztókat arra kérik, hogy a megvásárolt veszélyes zöldséget semmiképpen se fogyasszák el.

Komoly egészségügyi kockázat

A hatóság figyelmeztetése szerint a fertőzött gyógynövény elfogyasztása nemcsak rövid távú gyomorpanaszokat, hanem súlyosabb fertőzéseket is okozhat. A szalmonella fertőzés kockázata miatt az FDA további ellenőrzéseket indított, hogy kiderítse, hogyan kerülhetett a baktérium a termékbe. Az első vizsgálati eredmények szerint a szennyeződés valószínűleg a betakarítás vagy a csomagolás során történt – számolt be a New York Post.

Egyre több a szalmonellafertőzés

Az elmúlt hónapokban Európában és az Egyesült Királyságban már közel 300 olyan megbetegedést regisztráltak, amelynek hátterében paradicsommal összefüggő szalmonellafertőzés áll.