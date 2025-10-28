Fogadjunk, hogy ilyet még nem látott! Szardobáló fesztiválról tudósított a YouTuber

Oliveira a YouTube-on tett közzé egy előzetes klipet India szardobáló fesztiváljáról. A rövid videóban a Gorehabba nevű eseményt mutatta be, amelyet a Diwali után tartanak a dél-indiai Karnataka állam egyik falujában, Gumatapurában. A különös hagyomány részeként a helyiek szárított tehéntrágyát gyűjtenek, majd rituálisan egymásra hajigálják azt – a szertartás szerint ezzel tisztítják meg testüket és lelküket, és tisztelegnek istenük, Beereshwara Swamy előtt, akiről a helyiek úgy tartják, hogy tehéntrágyában született.
A YouTuber azonban nem a vallási jelentőséget, hanem inkább a sokkoló látványt hangsúlyozta, számolt be a botrányról nypost.com.
Boldog Diwalit! Igen, elmentem India szardobáló fesztiváljára. Ez volt életem legbüdösebb élménye. Soha többé nem megyek vissza. Imádkozzatok, hogy túléljem!
– fogalmazott a tartalomkészítő.
Rasszistabotrány lett a szardobáló fesztivál videójából
A videó után elszabadult a pokol az interneten. Indiai felhasználók ezrei követelték a YouTube-tól, hogy tiltsa le a tartalmat. Sokak szerint Oliveira lenézően mutatta be az országot, és kizárólag a botránykeltés céljából érkezett Indiába.
„Miért kell idejönnöd, lefilmezned a tehéntrágyát, majd panaszkodnod, mintha valami borzalmas dolgot láttál volna? Menj, filmezz Kaliforniában, ott is van elég ürülék az utcán!” – háborodott fel egy kommentelő az X-en. Egy másik kommentelő szerint Oliveira szándékosan járatja le az országukat: „Ez egy fizetett kampány India lejáratására. Ő nem turista, hanem propagandista.”
A 25 éves amerikai tartalomgyártó így reagált a vádakra: „Filmeztem már a világ minden részén, ne legyetek mérgesek, tesók.”
Cenzúrázta a tartalmat a YouTube
A YouTuber később azt állította, hogy a videóját indiai felhasználók tömegesen jelentették, emiatt pedig a platform részben le is tiltotta vagy korlátozta annak elérhetőségét. Képernyőfotókat is megosztott arról, hogy állítólag „cenzúrázzák” a tartalmát. A botrány közben annyira eldurvult, hogy néhány kommentelő már azt is megkérdőjelezte, valóban létezik-e ilyen fesztivál. Többen „AI által generált hazugságnak” nevezték a felvételt.
Erre a YouTuber így reagált: „100 százalékban valós tartalom. Nem muszáj, hogy elhiggyétek – de a teljes, 30 perces verziót hamarosan megmutatom.”
Spirituális tisztulás tehénürülékkel
A Gorehabba fesztivál hívei szerint a rituálé több száz éves, és nem gusztustalan. A helyiek úgy tartják, a tehén – amely Indiában szent állat – trágyája gyógyító és tisztító erővel bír. A dobálás tehát nem csupán játék, hanem spirituális tisztulás.
Ezzel szemben a modern, városi indiai közvélemény egy része úgy véli, hogy a fesztivál „árt az ország imázsának”. Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott: „India PR-ja megsemmisült. Hogy védjem meg a hazámat egy ilyen videó után? Miért nem tiltja be a kormány ezt a borzalmat?”
Tyler Oliveira egyelőre nem reagált a legfrissebb megkeresésekre, de az internetes vita tovább dúl. A közösségi médiában két tábor alakult ki: az egyik szerint a YouTuber csupán dokumentálta a valóságot, a másik szerint viszont rasszista módon mutatja be India hagyományait, és ezzel komoly kárt okoz az ország nemzetközi megítélésének.
Tény, a "szardobáló fesztivál” mostanra nemcsak Indiában, hanem világszerte beszédtéma lett – és valószínűleg a tartalomgyártó sem gondolta volna, hogy a videója ekkora vihart kavar majd a világhálón.
