Rendkívüli

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Sport

Minden lehetséges módon megalázta edzője az olimpikon úszónőt

Juraj Cintula

Itt az ítélet, hosszú időre börtönbe kerül Fico merénylője

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Terrorista támadás miatt első fokon 21 év szabadságvesztésre ítélte a besztercebányai Különleges Büntetőbíróság Juraj Cintulát. Robert Fico merénylője tavaly májusban lőtt rá a szlovák kormányfőre. Az ítélet nem jogerős, a védelem várhatóan fellebbez.
Juraj CintulamerényletRobert FicoterroristaminiszterelnökSzlovákia

Terrorista támadás elkövetésében bűnösnek találták Robert Fico merénylőjét.

Robert, Fico, RobertFico, merénylet, 2024., május, 16., Fico merénylő
Robert Fico merénylőjét a helyszínen őrizetbe vették Nyitrabányánán
Fotó: MTI/TASR/Radovan Stoklasa

A szlovák miniszterelnök ellen tavaly májusban elkövetett merénylet vádlottját a besztercebányai Különleges Büntetőbíróság (STS) kedden első fokon 21 év szabadságvesztésre ítélte a 72 éves Juraj Cintulát, aki így akár élete végéig börtönben maradhat. 

A védett személy ellen elkövetett terrorista-támadás akár életfogytiglani börtönbüntetéssel is sújtható. A bíróság indoklásában kiemelte: nem volt kétséges, hogy Cintula követte el a merényletet, hiszen a helyszínen elfogták, vita csak a bűncselekmény jogi minősítése körül alakult ki. Az elkövető nem egy állampolgárt, hanem kifejezetten a miniszterelnököt támadta meg, politikai nézeteltérések miatt. A büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelték Cintula idős korát, büntetlen előéletét és egészségügyi állapotát.

Robert Fico merénylője beismerte tettét

Namir Alyasry, a vádlott ügyvédje az ítélet után úgy nyilatkozott: tiszteletben tartják a döntést, de nagy valószínűséggel fellebbeznek. Korábban a védelem azt szerette volna elérni, hogy a vádat közszereplő elleni támadásra minősítsék át, amelynél a maximális büntetés 12 év. 

A merénylet 2024. május 15-én történt Handlován, a kormány kihelyezett ülése után. Juraj Cintula öt lövést adott le, ebből négy eltalálta Robert Ficót, aki súlyosan megsebesült. 

A támadót a helyszínen elfogták, előre megfontolt emberölés kísérlete miatt vették őrizetbe, majd később terrorista cselekményre minősítették át a vádat. A vádiratot idén márciusban nyújtották be, a tárgyalás júliusban kezdődött. Cintula beismerte tettét, indoklásként politikai nézeteltéréseit említette, többek között a kormány Ukrajna-politikájával kapcsolatban.

 

