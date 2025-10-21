Itt az ítélet, hosszú időre börtönbe kerül Fico merénylője

Terrorista támadás elkövetésében bűnösnek találták Robert Fico merénylőjét.

Robert Fico merénylőjét a helyszínen őrizetbe vették Nyitrabányánán

Fotó: MTI/TASR/Radovan Stoklasa

A szlovák miniszterelnök ellen tavaly májusban elkövetett merénylet vádlottját a besztercebányai Különleges Büntetőbíróság (STS) kedden első fokon 21 év szabadságvesztésre ítélte a 72 éves Juraj Cintulát, aki így akár élete végéig börtönben maradhat.

A védett személy ellen elkövetett terrorista-támadás akár életfogytiglani börtönbüntetéssel is sújtható. A bíróság indoklásában kiemelte: nem volt kétséges, hogy Cintula követte el a merényletet, hiszen a helyszínen elfogták, vita csak a bűncselekmény jogi minősítése körül alakult ki. Az elkövető nem egy állampolgárt, hanem kifejezetten a miniszterelnököt támadta meg, politikai nézeteltérések miatt. A büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelték Cintula idős korát, büntetlen előéletét és egészségügyi állapotát.

Robert Fico merénylője beismerte tettét

Namir Alyasry, a vádlott ügyvédje az ítélet után úgy nyilatkozott: tiszteletben tartják a döntést, de nagy valószínűséggel fellebbeznek. Korábban a védelem azt szerette volna elérni, hogy a vádat közszereplő elleni támadásra minősítsék át, amelynél a maximális büntetés 12 év.

A merénylet 2024. május 15-én történt Handlován, a kormány kihelyezett ülése után. Juraj Cintula öt lövést adott le, ebből négy eltalálta Robert Ficót, aki súlyosan megsebesült.

A támadót a helyszínen elfogták, előre megfontolt emberölés kísérlete miatt vették őrizetbe, majd később terrorista cselekményre minősítették át a vádat. A vádiratot idén márciusban nyújtották be, a tárgyalás júliusban kezdődött. Cintula beismerte tettét, indoklásként politikai nézeteltéréseit említette, többek között a kormány Ukrajna-politikájával kapcsolatban.