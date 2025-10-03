Véletlenül megkapta fizetésének 330-szorosát – ön mit kezdenek ennyi pénzzel?

Egy hatalmas fizetési hiba mutatta meg, milyen lavinát indíthat el egyetlen adminisztrációs tévedés. A véletlen utalás nemcsak hibás bankszámla tranzakciót eredményezett, hanem munkahelyi pénzügyi botrányt és hosszan tartó munkahelyi jogi vitát, amely végül felmondás és kártérítés körüli bírósági ítélethez vezetett.

Fizetési hiba után hogyan zárult a munkahelyi jogi vita? (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Fizetési hiba és a munkahelyi pénzügyi botrány kezdete

Egy chilei élelmiszeripari cégnél, a Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile-nél dolgozó asszisztens 2022 májusában szembesült a hihetetlen helyzettel: a megszokott 500 000 pesó helyett 165 millió pesót utaltak a számlájára. Ez több mint 330-szoros fizetés volt – egyetlen fizetési hiba következményeként.

A férfi először állítólag beleegyezett a pénz visszautalásába, ám három nappal később beadta a felmondását. Ezzel kezdetét vette egy elhúzódó munkahelyi jogi vita. A vállalat lopással vádolta, és még börtönbüntetés is fenyegette.

Az ügy a bíróság elé került, ahol egy santiagói bíró végül kimondta: a történtek nem lopásnak, hanem „jogosulatlan beszedésnek” számítanak. Ez azt jelentette, hogy a férfi mentesült a legsúlyosabb következményektől, a munkahelyi pénzügyi botrány mégis folytatódott, hiszen a cég további jogi lépéseket ígért a pénz visszaszerzésére.

Az eset jól mutatja, hogy egy hibás bankszámla tranzakció milyen messzire vezethet. A felmondás és kártérítés körüli jogi kérdések hosszú távon mind a munkavállalókat, mind a munkáltatókat komoly próbatétel elé állíthatják – írja a Daily Mail.

