Véletlenül megkapta fizetésének 330-szorosát – ön mit kezdenek ennyi pénzzel?

Egy hatalmas fizetési hiba mutatta meg, milyen lavinát indíthat el egyetlen adminisztrációs tévedés. A véletlen utalás nemcsak hibás bankszámla tranzakciót eredményezett, hanem munkahelyi pénzügyi botrányt és hosszan tartó munkahelyi jogi vitát, amely végül felmondás és kártérítés körüli bírósági ítélethez vezetett.
Egy chilei élelmiszeripari cégnél, a Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile-nél dolgozó asszisztens 2022 májusában szembesült a hihetetlen helyzettel: a megszokott 500 000 pesó helyett 165 millió pesót utaltak a számlájára. Ez több mint 330-szoros fizetés volt – egyetlen fizetési hiba következményeként.
A férfi először állítólag beleegyezett a pénz visszautalásába, ám három nappal később beadta a felmondását. Ezzel kezdetét vette egy elhúzódó munkahelyi jogi vita. A vállalat lopással vádolta, és még börtönbüntetés is fenyegette.
Az ügy a bíróság elé került, ahol egy santiagói bíró végül kimondta: a történtek nem lopásnak, hanem „jogosulatlan beszedésnek” számítanak. Ez azt jelentette, hogy a férfi mentesült a legsúlyosabb következményektől, a munkahelyi pénzügyi botrány mégis folytatódott, hiszen a cég további jogi lépéseket ígért a pénz visszaszerzésére.
Az eset jól mutatja, hogy egy hibás bankszámla tranzakció milyen messzire vezethet. A felmondás és kártérítés körüli jogi kérdések hosszú távon mind a munkavállalókat, mind a munkáltatókat komoly próbatétel elé állíthatják – írja a Daily Mail.
