Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

fizetési tranzakció

Véletlenül megkapta fizetésének 330-szorosát – ön mit kezdenek ennyi pénzzel?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyetlen apró adminisztrációs tévedés lavinát indított el. Egy fizetési hiba következtében egy férfi 330-szoros bért kapott, majd a történet munkahelyi jogi vitába és bírósági ítéletbe torkollt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fizetési tranzakcióbotránymunkahely

Egy hatalmas fizetési hiba mutatta meg, milyen lavinát indíthat el egyetlen adminisztrációs tévedés. A véletlen utalás nemcsak hibás bankszámla tranzakciót eredményezett, hanem munkahelyi pénzügyi botrányt és hosszan tartó munkahelyi jogi vitát, amely végül felmondás és kártérítés körüli bírósági ítélethez vezetett.

Fizetési hiba után hogyan zárult a munkahelyi jogi vita? (illusztráció)
Fizetési hiba után hogyan zárult a munkahelyi jogi vita? (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Fizetési hiba és a munkahelyi pénzügyi botrány kezdete

Egy chilei élelmiszeripari cégnél, a Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile-nél dolgozó asszisztens 2022 májusában szembesült a hihetetlen helyzettel: a megszokott 500 000 pesó helyett 165 millió pesót utaltak a számlájára. Ez több mint 330-szoros fizetés volt – egyetlen fizetési hiba következményeként.

A férfi először állítólag beleegyezett a pénz visszautalásába, ám három nappal később beadta a felmondását. Ezzel kezdetét vette egy elhúzódó munkahelyi jogi vita. A vállalat lopással vádolta, és még börtönbüntetés is fenyegette.

Az ügy a bíróság elé került, ahol egy santiagói bíró végül kimondta: a történtek nem lopásnak, hanem „jogosulatlan beszedésnek” számítanak. Ez azt jelentette, hogy a férfi mentesült a legsúlyosabb következményektől, a munkahelyi pénzügyi botrány mégis folytatódott, hiszen a cég további jogi lépéseket ígért a pénz visszaszerzésére.

Az eset jól mutatja, hogy egy hibás bankszámla tranzakció milyen messzire vezethet. A felmondás és kártérítés körüli jogi kérdések hosszú távon mind a munkavállalókat, mind a munkáltatókat komoly próbatétel elé állíthatják – írja a Daily Mail.

Egy ápolónő kilenc év alatt mindössze hat napot dolgozott, miközben sorra színlelte a betegségeket és a terhességet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!