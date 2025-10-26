Elképesztő, hogy mi lehet a fogaink egészségének kulcsa – mutatjuk!

Brazil kutatók azt vizsgálták, hogyan hat a közepes intenzitású testmozgás és az omega-3 zsírsavak alkalmazása – külön-külön, illetve együtt – a fogak krónikus gyökércsúcsi gyulladására.

Fontos odafigyelni a fogaink állapotának megőrzésére

Fotó: Anna Shvets / Pexels

Ez a betegség akkor alakul ki, amikor a fogszuvasodásból eredő fertőzés eléri a fog gyökerének csúcsát, és gyulladást vált ki a környező csontban.

Ha nem kezelik ezt, akkor az a csont pusztulásához és a fog elvesztéséhez vezethet – írja a Science Daily.

Jó hír a fogainknak

A vizsgálatban három csoport vett részt: az egyik semmit sem csinált, a második harminc napon át úszott, a harmadik pedig testmozgást és omega-3 kiegészítést, halolajat is kapott. Az eredmények szerint már önmagában az edzés is csökkentette a gyulladást és a csontvesztést, de a mozgás és az omega-3 együttes hatása még erőteljesebb volt. A kombinált csoportnál alacsonyabb volt a gyulladásos fehérjék szintje, és kevesebb csontbontó sejtet figyeltek meg.

A kutatók úgy vélik, hogy a rendszeres mozgás és az omega-3 zsírsavak egyaránt támogatják az immunrendszert, együtt pedig hatékonyan mérséklik a szájüregi gyulladásokat. Bár a kísérlet állatokon zajlott, az eredmények azt sugallják, hogy ez a természetes kezelési páros az emberi egészségre is kedvező hatású lehet – nemcsak a fogak, hanem a szervezet egészének védelmében. A tudósok azonban óvatosságra intenek: az omega-3 és a testmozgás nem helyettesíti a fogászati kezelést, és az emberi hatásokat további vizsgálatoknak kell megerősíteniük.