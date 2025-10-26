Ezt ne tegyük soha a fogkefével

A fogkefe a mindennapi rutinunk része, a legtöbben mégis ritkán gondolnak bele, hogy valójában egy apró ökoszisztéma, amelyben akár több millió baktérium, gomba és vírus is megtelepedhet. Némelyik teljesen ártalmatlan, mások viszont komoly fertőzéseket is okozhatnak. A tisztaság tehát nemcsak esztétikai kérdés, hanem egészségügyi is – írja a BBC.

A fogkefe több millió mikroorganizmusnak ad otthont (illusztráció) - Fotó: Pexels

Mi mindennek adhat otthont a fogkefe?

Egy átlagos fogkefén 1–12 millió mikroorganizmus él, köztük a száj természetes lakói, mint a Streptococcus és Actinomyces baktériumok. Ezek többsége ártalmatlan, sőt segíthet a káros mikrobák elleni védekezésben. Ugyanakkor ezek mellett előfordulhatnak olyan kórokozók is, mint például a szájpenészt okozó élesztőgombák vagy a bélrendszerből származó baktériumok.

A fürdőszoba meleg, párás környezete kedvez a baktériumok szaporodásának, és minden egyes WC-lehúzás finom vízpermetet juttat a levegőbe – ezzel együtt pedig apró kórokozókat is. Ha a fogkefét túl közel tartjuk a WC-hez, ezek az apró cseppek a sörtékre rakódhatnak.

Bár a fertőzés kockázata általában kicsi, legyengült immunrendszerű embereknél akár komoly problémát is okozhat, így érdemes tudadotasn bánni a fogkefe tárolásával.

Fontos a rendszeres tisztítás és csere

A szakértők szerint a legegyszerűbb védekezés, ha a fogkefét használat után függőlegesen, szabad levegőn hagyjuk megszáradni, és semmiképpen nem tesszük zárt tokba. A vírusok és baktériumok nagy része így kiszárad és elpusztul.

A zárt tokok és kupakok ezzel szemben megtartják a nedvességet, így elősegítik a mikrobák szaporodását.

Időnként érdemes a fejet néhány percre szájvízbe áztatni, ez segít csökkenteni a baktériumok számát. A fogorvosi ajánlás szerint a fogkefét háromhavonta érdemes lecserélni, ugyanis a sörték idővel nemcsak hatékonyságukat vesztik, de egyre több baktériumot is raktároznak. A jövő kutatásai már a „probiotikus” fogkrémek és bioaktív sörték irányába mutatnak, amelyek a káros mikrobák helyett a jótékonyakat segítenék.