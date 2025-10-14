Egy egész város gyászolta az eltűnt tinilányt – de soha nem hagyta el a házat

A fogvatartott nő története bejárta az egész világot. Mirella, aki 1998-ban, 15 éves korában tűnt el, valójában soha nem hagyta el a szülői otthont: szülei egyetlen szobába zárták, ahol 27 éven át élt teljes elszigeteltségben - írja a DailyMail.

A fogvatartott nő 27 év után szabadult — a lengyel rendőrség életveszélyes állapotban találta meg.

A rendőrök egy bejelentés után találtak rá a fogvatartott nőre

A rendőrség idén nyáron érkezett a lakáshoz, miután a szomszédok hangos veszekedést hallottak. A 82 éves háztulajdonos tagadta, hogy bármi történt volna, ám a rendőrök felfigyeltek a nő súlyos sérüléseire, és mentőt hívtak. Mirellát életveszélyes állapotban szállították kórházba — az orvosok szerint néhány nap választotta el a haláltól.

A nő elmondása szerint 27 évig nem járt orvosnál, fogorvosnál, nem volt személyi igazolványa, és még a balkonra sem lépett ki. „Azt mondta, mintha megállt volna az idő — nem látta, hogyan fejlődik a városa, nem volt része semmiben” — írta egy helyi segítő.

A szomszédok és önkéntesek most adománygyűjtést szerveztek, hogy segítsenek neki új életet kezdeni, míg a hatóságok vizsgálják, miért tarthatták fogva szülei ilyen hosszú ideig. Az ügyészség nyomozást indított, és egyelőre nem hozták nyilvánosságra a részleteket.

A közelmúltban egy 19 éves lányt találtak meg, akit egy ládába zártak.