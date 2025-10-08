Földcsuszamlás sodort el egy buszt, 15 ember meghalt

A szerencsétlenség az északi Himácsal Prades államban történt, a busz éppen egy hegyi szakaszon haladt. A földcsuszamlást a napok óta tartó heves esőzés okozta.

A rengeteg eső és az azt követő földcsuszamlás egy hidat is megrongált

Fotó: DIPTENDU DUTTA / NurPhoto

Földcsuszamlás: több emert eltűntként keresnek

A rendőrség közlése szerint

a halálos áldozatok között négy nő és két gyermek is van.

További három gyermeket sérülésekkel kórházba szállítottak. Az első vizsgálatok szerint 20-25-en tartózkodtak a buszon, így még eltűntek után is kutatnak. Az áldozatoknak és hozzátartozóknak Draupadi Murmu elnök és Narendra Modi miniszterelnök is kinyilvánította részvétét, illetve együttérzését.