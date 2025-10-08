Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Mezey György

földcsuszamlás

Földcsuszamlás sodort el egy buszt, 15 ember meghalt

Részben maga alá temetett egy autóbuszt egy földcsuszamlás Indiában kedd éjjel, a járműben tartózkodók közül tizenöten meghaltak - közölték a helyi hatóságok.
földcsuszamlás

A szerencsétlenség az északi Himácsal Prades államban történt, a busz éppen egy hegyi szakaszon haladt. A földcsuszamlást a napok óta tartó heves esőzés okozta.

A földcsuszamlás egy hidat is megrongált
A rengeteg eső és az azt követő földcsuszamlás egy hidat is megrongált 
Fotó: DIPTENDU DUTTA / NurPhoto

Földcsuszamlás: több emert eltűntként keresnek

 

A rendőrség közlése szerint 

a halálos áldozatok között négy nő és két gyermek is van.

 További három gyermeket sérülésekkel kórházba szállítottak. Az első vizsgálatok szerint 20-25-en tartózkodtak a buszon, így még eltűntek után is kutatnak. Az áldozatoknak és hozzátartozóknak Draupadi Murmu elnök és Narendra Modi miniszterelnök is kinyilvánította részvétét, illetve együttérzését.

 

