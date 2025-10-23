Ha így esszük a mogyorót, megőrizhetjük a fiatalságunkat

A sejtjeink kromoszómáinak végén található telomerek olyanok, mint a cipőfűző végén lévő kis műanyag kupakok, megvédik a DNS-t a károsodástól. Idővel azonban ezek a telomerek rövidülnek, és ha túl rövidek lesznek, a sejt már nem tud tovább osztódni. Ez a folyamat a természetes öregedés része, de összefüggésbe hozható szív- és érrendszeri betegségekkel, cukorbetegséggel és rákkal is. A szakemberek már régóta sejtik, hogy a növényi alapú, antioxidánsokban gazdag étrend segíthet lassítani a telomerek kopását. Ilyenek például a gyümölcsök, a zöldségek és a diófélék, de eddig kevés adat volt a földimogyoró hatásáról, különösen fiatal, egészséges embereknél – olvasható a Fitbookon.

A földimogyoró új arcát mutatja

Fotó: Unsplash

A teljes földimogyoró volt hatékony

A kutatás a barcelonai egyetem ARISTOTLE nevű programjában zajlott, 58 fiatal (18–33 éves) résztvevővel. A vizsgálat előtt mindannyian pár hétig mogyorómentes diétát tartottak, majd három csoportra osztották őket. Az 1. csoport naponta 25 gramm pörkölt mogyorót evett, a 2. csoport naponta mogyoróvajat fogyasztott, a 3. csoport pedig egy olyan kenőkrémet kapott, amelyből hiányoztak a mogyoró tipikus hatóanyagai. Hat hónap elteltével mérték a telomerek hosszát, és elemezték a résztvevők vérképét, testadatait, étrendjét és aktivitását is.

A kutatók azt találták, hogy csak a héjas, pörkölt mogyorót fogyasztók csoportjánál maradt stabil a telomerek hossza, ami a lassabb sejtszintű öregedés jele.

A mogyoróvajat fogyasztóknál és a kontrollcsoportnál nem mutatkozott ilyen hatás. A kutatók szerint a különbség oka, hogy a teljes mogyoró megőrzi a természetes rostokat és növényi védőanyagokat, amelyek a feldolgozás során eltűnnek. Ezenkívül a mogyorót fogyasztók étrendjében több egészséges zsír és m-cumarsav nevű antioxidáns vegyület volt, amely védi a sejteket az oxidatív stressztől.

A kutatás arra utal, hogy a teljes, héjas mogyoró rendszeres fogyasztása lassíthatja a sejtek öregedését, legalábbis fiatal, egészséges felnőtteknél. Nem a zsír- vagy fehérjetartalom a kulcs, hanem a természetes, kevéssé feldolgozott állapot és a növényi antioxidánsok.

A mogyoróvaj valószínűleg azért nem fejt ki hasonló hatást, mert másképp emésztődik, és kevesebb rostot tartalmaz. A teljes mogyoró viszont táplálja a bélflórát, és rövid szénláncú zsírsavakat termel, amelyek szintén segíthetnek a sejtek védelmében.

Mint minden táplálkozási tanulmánynál, itt is érdemes óvatosan kezelni az eredményeket. A vizsgálat kis mintán (58 fő) zajlott, és csak fiatal, egészséges résztvevők vettek részt benne. A kontrollcsoport is kapott némi mogyoróalapú terméket, tehát nem volt teljesen mogyorómentes.

A telomérhosszt nyálmintából mérték, ami elfogadott, de nem teljesen pontos módszer. Ráadásul a kutatást a Peanut Institute finanszírozta, egy iparági szervezet, amely a mogyoró egészségügyi előnyeit népszerűsíti. A kutatók szerint a támogató nem szólt bele a munkába, de az ilyen források esetében mindig kell némi óvatosság.

