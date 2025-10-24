Földönkívüli élet nyomaira bukkanhattak a kutatók – a NASA is izgatott

A tudósok a GJ 251 c nevű exobolygót találták meg, amely mindössze 19,6 fényévre kering egy kisebb csillag körül. A bolygó legalább négyszer akkora, mint a Föld, és valószínűleg sziklás, nem gázos szerkezetű. A legfontosabb azonban az, hogy a csillaga úgynevezett „lakhatósági zónájában” – vagyis abban a tartományban – helyezkedik el, ahol folyékony víz is létezhet a felszínén. Ez teszi a kutatók szerint az egyik „legjobb jelölté” arra, hogy azon földönkívüli élet is kialakulhatott – írja a Daily Mail.

A Penn State Egyetem professzora, Suvrath Mahadevan elmondta, hogy ez az égitest a következő 5–10 év egyik legígéretesebb célpontja lesz a Földön kívüli élet nyomait kereső távcsövek számára.

A csillag „remegése” árulta el a bolygót, amely a földönkívüli élet paradicsoma lehet

A GJ 251 c felfedezéséhez a tudósok több mint húsz évnyi megfigyelési adatot elemeztek. A csillag apró mozgásait – az úgynevezett „wobble-effektust” – vizsgálták, amit a körülötte keringő bolygók gravitációs vonzása okoz.

A kutatás során a Habitable-Zone Planet Finder nevű, rendkívül érzékeny műszert használták, amely képes a csillagfény legkisebb változásait is kimutatni.

A mérések korábban már kimutatták, hogy a csillagnak van egy kisebb bolygója, a GJ 251 b, amely 14 nap alatt kerüli meg a csillagot. Az új adatok viszont egy erősebb, 54 napos ismétlődő jelet is mutattak – ez vezette el a kutatókat a most beazonosított második bolygóhoz.

A tanulmány szerint a GJ 251 c pontosan abban a távolságban kering, ahol a felszíni hőmérséklet elegendő lehet a folyékony víz fenntartásához. Bár az még nem ismert, hogy van-e légköre, a kutatók szerint a következő generációs, 30 méteres földi távcsövek már képesek lehetnek ezt is kimutatni.

A tudósok szimulációkat is készítettek arról, hogyan nézhet ki a bolygó légköre különböző körülmények között. Ha sikerülne azonosítani a vízgőz vagy oxigén jelenlétét, az áttörést jelenthetne a földönkívüli élet kutatásában.

Mahadevan professzor szerint a felfedezés azért is izgalmas, mert a bolygó rendkívül közel van hozzánk: „A GJ 251 c az egyik legjobb lehetőség arra, hogy életre utaló jeleket találjunk a következő évtizedben.”