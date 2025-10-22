A Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb professzor úgy véli, hogy a 3I/ATLAS nevű, hatalmas méretű objektum – amelyet július 1-jén fedeztek fel – akár egy földönkívüli űrhajó is lehet – tájékoztat a Daily Star című brit bulvárlap.

Ha nyaralni akar, tegye meg most – földönkívüliek jöhetnek! (illusztráció)

Fotó: Pexels



Az égitest a becslések szerint Manhattan méretű, tömege pedig eléri a 33 milliárd tonnát. Kétszer olyan gyorsan halad, mint bármely korábban megfigyelt intersztelláris látogató, és különös anyagokat bocsát ki magából, köztük nikkel-tetrakarbonilt –

ezt az ötvözetet korábban csak emberi ipari folyamatokban figyelték meg.

Loeb szerint ez az anyag arra utalhat, hogy az objektum nem természetes eredetű, hanem technológiai konstrukció.

Lehet, hogy megmenteni jön minket – vagy elpusztítani”

– figyelmeztetett a professzor.

A tudományos közösség megosztott

Nem minden kutató osztja Loeb véleményét. Az Oxfordi Egyetem csillagásza, Chris Lintott „ostobaságnak” nevezte az elméletet, és hangsúlyozta, hogy a 3I/ATLAS inkább egy ritka típusú üstökös lehet.

A NASA is közleményt adott ki, amelyben kijelentette:

az objektum nem jelent veszélyt a Földre, és biztonságosan áthalad majd a Naprendszer belső részén.

Földönkívüliek vagy félreértett üstökös?

A vita továbbra is nyitott: vajon a 3I/ATLAS egy földönkívüli technológia bizonyítéka, vagy csupán egy különleges kémiai összetételű égitest?

A tudósok szerint a következő hetekben dőlhet el, mit is rejteget valójában az objektum – Loeb pedig azt tanácsolja, mindenki élvezze a nyaralását még október vége előtt, mert