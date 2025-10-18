Robin Corbet, a NASA Goddard Űrközpont és a Maryland Egyetem asztrofizikusa szerint a földönkívüli civilizációk technológiája csak némileg haladottabb a miénknél. A kutató új tanulmányában azt javasolja, hogy ennek eredményeként elérték a technológiai határaikat, elvesztették érdeklődésüket, és egyszerűen felhagytak azzal, hogy minket keressenek – írja a DailyMail.

Ezért nem találhattak még ránk a földönkívüliek

A Proxima Centauri b nevű exobolygó – amely 4 fényévre van – potenciálisan alkalmas lehet életre, de a jelenlegi űrhajósebességünkkel körülbelül 100 000 évbe telne eljutni oda.

Milyen fejlett a földönkívüliek technológiája?

A Sci-fi filmek és képregények gyakran ábrázolják a földönkívülieket rendkívül fejlett civilizációként, akik képesek üzeneteket küldeni bolygónkra vagy interstelláris robotokat indítani. Corbet szerint azonban a földönkívüliek technológiája csupán egy kicsit fejlettebb a miénknél: a fejlődés nem hozott nagy ugrásokat, például az elektromosság használatát vagy ismeretlen fizikai törvények kihasználását. Még ha van is működő jeladójuk, nem biztos, hogy évmilliókon át üzemeltetnék, míg jeleik felfedezésre kerülnének.

Corbet elmélete szerint lehet, hogy a galaxisban lévő technológiai civilizációk száma mérsékelt, és technológiájuk nem elég fejlett ahhoz, hogy könnyen észlelhető jeleket küldjenek. Másrészt lehet, hogy néhány földönkívüli rendelkezik fejlett technológiával, de túl messze van tőlünk, hogy kapcsolatot teremtsen.