Fülöp-szigetek

Több tucat ember meghalt – nagyon erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket – videó

A Fülöp-szigetek középső részén kedden éjjel erős földrengés történt, amely legalább 26 ember halálát okozta, és több mint 140-en megsérültek. A hatóságok szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet, mivel még mindig zajlanak a mentési munkálatok a romok között.
Fülöp-szigetekföldrengésCebu

A 6,9-es erősségű rengés helyi idő szerint 21:59-kor rázta meg a Cebu tartományt. Az epicentrum Bogo városától mintegy 19 kilométerre, mindössze 5 kilométer mélyen volt a föld alatt. A Fülöp-szigeteki Vulkán- és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs) kezdetben cunamiriadót adott ki, de azt később visszavonta, mivel nem észleltek rendellenes hullámokat - írja a DW. 

földrengés, BOGO CITY, CEBU, PHILIPPINES - OCTOBER 1: Local residents stay on the streets near the debris of damaged buildings amid frequent aftershocks, following a magnitude 6.9 earthquake that jolted parts of the island, in Bogo City, Cebu, Philippines on October 01, 2025. Widespread damages to structures and properties, and multiple injuries and deaths have been reported following a powerful magnitude 6.9 earthquake that struck parts of Cebu on September 30. Local governments have declared a state of calamity in response to the situation, amid continued aftershocks. Daniel Ceng / Anadolu (Photo by Daniel Ceng / Anadolu via AFP), földrengés, Fülöp-szigetek
A földrengés rengeteg épületet döntött össze. Fotó: DANIEL CENG / ANADOLU

„Ez egy nagyon erős földrengés, komoly károkkal és utórengésekkel kell számolni” – mondta Teresito Bacolcol, a Phivolcs igazgatója.

Pánik és rombolás

A rengés miatt széles körben megsérültek épületek, köztük két templom és egy sportcsarnok is. 

A legsúlyosabb károk közé tartozik egy hegyi falu, ahol sziklák és földcsuszamlás temette maga alá a kunyhók egy részét.

Az áramszolgáltatás megszűnése sötétbe borította a térséget, miközben pánikoló lakosok rohantak az utcákra. Közösségi médiában terjedő felvételek mutatják, ahogy piacokban és középületekben emberek kiabálva menekülnek az összeomló falak elől.

Rex Ygot, a katasztrófavédelem helyi vezetője szerint a romok alatt rekedtek kimentése még napokig eltarthat, így az áldozatok száma várhatóan tovább nő.

Segélykiáltások és helyi összefogás

San Remigio város alpolgármestere, Alfie Reynes rádión keresztül kért azonnali élelmiszer- és ivóvízsegélyt, mivel a település vízrendszere megsérült. 

Cebu tartomány vezetése közben önkéntes orvosokat és ápolókat keres, hogy segítsenek a túlterhelt kórházakban.

A tragédia súlyosbítja a helyzetet, hogy a térséget néhány nappal korábban egy pusztító vihar is elérte, amely legalább 27 ember életét követelte. Erről az Origo is beszámolt. 

A Fülöp-szigetek sebezhetősége

A szigetország a Csendes-óceán úgynevezett „Tűzgyűrűjén” fekszik, ahol a világ földrengéseinek és vulkánkitöréseinek jelentős része történik. Bár a kisebb rengések mindennaposak, az ilyen erős földmozgások mindig súlyos pusztítással járnak.

A mentőalakulatok jelenleg is folyamatosan dolgoznak, miközben az utórengések miatt fennáll a további omlások veszélye. A hatóságok óvatosságra intik a lakosságot, és tartalék készletek felhalmozására szólítanak fel.

@7newsaustralia At least 22 people have been killed when a 6.9 magnitude earthquake rocked Cebu province in the Philippines. The tremor late on Tuesday also injured many others and sent residents scrambling out of homes into darkness as the intense shaking cut off power, officials said. #earthquake #cctv#Cebu #Philippines ♬ original sound - 7NEWS Australia
