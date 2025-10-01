Több tucat ember meghalt – nagyon erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket – videó

A 6,9-es erősségű rengés helyi idő szerint 21:59-kor rázta meg a Cebu tartományt. Az epicentrum Bogo városától mintegy 19 kilométerre, mindössze 5 kilométer mélyen volt a föld alatt. A Fülöp-szigeteki Vulkán- és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs) kezdetben cunamiriadót adott ki, de azt később visszavonta, mivel nem észleltek rendellenes hullámokat - írja a DW.

A földrengés rengeteg épületet döntött össze. Fotó: DANIEL CENG / ANADOLU

„Ez egy nagyon erős földrengés, komoly károkkal és utórengésekkel kell számolni” – mondta Teresito Bacolcol, a Phivolcs igazgatója.

Pánik és rombolás

A rengés miatt széles körben megsérültek épületek, köztük két templom és egy sportcsarnok is.

A legsúlyosabb károk közé tartozik egy hegyi falu, ahol sziklák és földcsuszamlás temette maga alá a kunyhók egy részét.

Az áramszolgáltatás megszűnése sötétbe borította a térséget, miközben pánikoló lakosok rohantak az utcákra. Közösségi médiában terjedő felvételek mutatják, ahogy piacokban és középületekben emberek kiabálva menekülnek az összeomló falak elől.

Rex Ygot, a katasztrófavédelem helyi vezetője szerint a romok alatt rekedtek kimentése még napokig eltarthat, így az áldozatok száma várhatóan tovább nő.

Segélykiáltások és helyi összefogás

San Remigio város alpolgármestere, Alfie Reynes rádión keresztül kért azonnali élelmiszer- és ivóvízsegélyt, mivel a település vízrendszere megsérült.

Cebu tartomány vezetése közben önkéntes orvosokat és ápolókat keres, hogy segítsenek a túlterhelt kórházakban.

A tragédia súlyosbítja a helyzetet, hogy a térséget néhány nappal korábban egy pusztító vihar is elérte, amely legalább 27 ember életét követelte. Erről az Origo is beszámolt.

A Fülöp-szigetek sebezhetősége

A szigetország a Csendes-óceán úgynevezett „Tűzgyűrűjén” fekszik, ahol a világ földrengéseinek és vulkánkitöréseinek jelentős része történik. Bár a kisebb rengések mindennaposak, az ilyen erős földmozgások mindig súlyos pusztítással járnak.

A mentőalakulatok jelenleg is folyamatosan dolgoznak, miközben az utórengések miatt fennáll a további omlások veszélye. A hatóságok óvatosságra intik a lakosságot, és tartalék készletek felhalmozására szólítanak fel.