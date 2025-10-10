Hírlevél

Pusztító földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket: szökőárriadó, pánik a partvidéken – videó

Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én, helyi idő szerint 9:43-kor - jelentette a Fülöp-szigeteki Vulkán- és Szeizmológiai Intézet. A földrengés az ország tengerparti részén, körülbelül 62 kilométerre Manay városától keletre, 10 kilométeres mélységben következett be.
Az USGS amerikai földtani intézet 7,4-es magnitúdót adott meg, míg az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ a földrengés mélységét 58 kilométerre jelezte, és szintén 7,4-es erejűnek minősítette azt. A Fülöp-szigeteki Vulkán- és Szeizmológiai Intézet igazgatója, Teresito Bacolcol közölte, hogy további utórengésekre és károkra kell számítani. A dél-fülöp-szigeteki Davao Oriental tartomány kormányzója, Edwin Jubahib megerősítette, hogy több épület is megsérült.

földrengés This handout photo from Golden Cornucopia - Davao de Oro State College taken and received on October 10, 2025 shows students gathering outside the school buildings after an earthquake in Davao de Oro, Mindanao. A powerful magnitude-7.4 earthquake struck off the southern Philippines on October 10, triggering warnings of a "destructive tsunami" on the country's Pacific coast within hours. (Photo by Handout / Golden Cornucopia - Davao de Oro State College / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Golden Cornucopia - Davao de Oro State College" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
Diákok gyülekeznek az iskola épülete előtt a földrengés után Davao de Oróban, Mindanao szigetén
Fotó: AFP/Golden Cornucopia - Davao de Oro State College

A földrengés miatt szökőár-riadót rendeltek el

A rengés után a Fülöp-szigeteken és Indonéziában is szökőár-riasztást adtak ki. Figyelmeztettek, hogy hét tartományban a tengerparti területek lakosait haladéktalanul emelt terepre vagy beljebb, a parttól messzebb eső területekre kell evakuálni, mert az áradáshullámok akár 1-3 méterrel is meghaladhatják a normális dagályszintet. Indonéziában, Észak-Szulavézi és Pápuai régiókban legfeljebb 50 centiméteres hullámokat várnak.

Az Egyesült Államok szökőár-figyelő szolgálata szerint a rengés epicentrumától 300 kilométeren belüli partvidékeken veszélyes hullámok kialakulása lehetséges.

Az eseményről szóló jelentések megjegyzik, hogy a mostani rengés mindössze két héttel a Fülöp-szigetek középső Cebu tartományát sújtó 6,9-es magnitúdójú, 72 halálos áldozattal járó földrengés után következett be.

A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni "Tűzgyűrűn" fekvő földrengés-aktív zónában fekszik, ahol évente több mint 800 földrengést regisztrálnak.

 

