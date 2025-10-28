Hírlevél

Rendkívüli

Erre senki sem számított! Hatalmas bejelentést tett a Lukoil

földrengés

Döbbenetes videók és fényképek mutatják, mit tett a földrengés Törökországban

Egy 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Törökország nyugati részét hétfő este. A földmozgás több településen is károkat okozott, és pánikot váltott ki a lakosok körében. A hatóságok közölték, hogy a földrengés következtében több épület összeomlott, és több tucat sebesültet kellett ellátni.
földrengésTörökországpusztításmentés

6,1-es erősségű földrengés sújtotta Törökország nyugati vidékét hétfő este, helyi idő szerint 22:48-kor. A földmozgás középpontja Sindirgi városánál volt, nagyjából 6 kilométeres mélységben, és több utórengés is követte. A katasztrófa pánikot okozott, sokan az utcára rohantak, miközben az épületek és lámpák veszélyesen inogta.

földrengés
A földrengés után összeomlott épületek Sindirgi központjában
Fotó: MEHMET EMIN MENGUARSLAN / ANADOLU

Videón a földrengés pillanata

Térfigyelő kamerák és élő közvetítések is megörökítették a rengés drámai pillanatait. Az egyik felvételen étteremben vacsorázó emberek rohannak biztonságos helyre, máshol pedig egy játékos látható, amint élő adásban menekül az asztala alá. Ezek a videók a földrengés pillanatát mutatják meg testközelből, és jól érzékeltetik a pánikot, amit a katasztrófa okozott - számol be a Daily Mail.

BALIKESIR, TURKIYE - OCTOBER 28: A general view shows the collapsed building after a 6.1 magnitude earthquake struck in the Sindirgi district at 22:48 local time on October 28, 2025, in Balikesir, Turkiye. Mehmet Emin Mengüarslan / Anadolu (Photo by Mehmet Emin Mengüarslan / Anadolu via AFP)
A 6,1-es erősségű földmozgás hatalmas törmelékhalmokat hagyott maga után
Fotó: MEHMET EMIN MENGA14ARSLAN / ANADOLU

Mentés és károk Balikesir térségében

A hatóságok gyors mentést indítottak Balikesir tartományban. A helyi kormányzó, Ismail Ustaoglu szerint 22 ember megsérült, de szerencsére nem érkezett hír halálos áldozatokról. Összeomlott épületek is vannak: három korábban megrongálódott ház teljesen megsemmisült, valamint egy kétemeletes üzlet is összedőlt.

Ali Yerlikaya belügyminiszter közölte, hogy a katasztrófa után a mecseteket, iskolákat és sportcsarnokokat ideiglenes menedékké alakították azok számára, akik nem mernek visszatérni otthonaikba.

BALIKESIR, TURKIYE - OCTOBER 28: A general view shows the collapsed building after a 6.1 magnitude earthquake struck in the Sindirgi district at 22:48 local time on October 28, 2025, in Balikesir, Turkiye. Mehmet Emin Mengüarslan / Anadolu (Photo by Mehmet Emin Mengüarslan / Anadolu via AFP)
A katasztrófa nyomai: a 6,1-es erősségű földrengés után téglatörmelék és sérült járművek maradtak 
Fotó: MEHMET EMIN MENGA14ARSLAN / ANADOLU

Törökország a világ egyik legaktívabb szeizmikus övezetében fekszik, ahol az Anatóliai-, az Arab- és az Eurázsiai-lemez találkozik. Emiatt az ország rendszeresen szenved el súlyos földmozgásokat. 2023 februárjában az ország déli részét egy 7,8-as erősségű földrengés rázta meg, amely több mint 53 ezer ember életét követelte, és százezernél is több épületet pusztított el.

A mostani 6,1-es erősségű földrengés Törökországban emlékezteti az embereket arra, mennyire kiszolgáltatottak a természeti erőknek. A Sindirgi és Izmir környéki lakosok egyelőre nem tértek vissza otthonaikba, és a hatóságok további utórengésekre figyelmeztetnek.

