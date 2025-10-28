Döbbenetes videók és fényképek mutatják, mit tett a földrengés Törökországban

6,1-es erősségű földrengés sújtotta Törökország nyugati vidékét hétfő este, helyi idő szerint 22:48-kor. A földmozgás középpontja Sindirgi városánál volt, nagyjából 6 kilométeres mélységben, és több utórengés is követte. A katasztrófa pánikot okozott, sokan az utcára rohantak, miközben az épületek és lámpák veszélyesen inogta.
Videón a földrengés pillanata
Térfigyelő kamerák és élő közvetítések is megörökítették a rengés drámai pillanatait. Az egyik felvételen étteremben vacsorázó emberek rohannak biztonságos helyre, máshol pedig egy játékos látható, amint élő adásban menekül az asztala alá. Ezek a videók a földrengés pillanatát mutatják meg testközelből, és jól érzékeltetik a pánikot, amit a katasztrófa okozott - számol be a Daily Mail.
Mentés és károk Balikesir térségében
A hatóságok gyors mentést indítottak Balikesir tartományban. A helyi kormányzó, Ismail Ustaoglu szerint 22 ember megsérült, de szerencsére nem érkezett hír halálos áldozatokról. Összeomlott épületek is vannak: három korábban megrongálódott ház teljesen megsemmisült, valamint egy kétemeletes üzlet is összedőlt.
Ali Yerlikaya belügyminiszter közölte, hogy a katasztrófa után a mecseteket, iskolákat és sportcsarnokokat ideiglenes menedékké alakították azok számára, akik nem mernek visszatérni otthonaikba.
A mostani 6,1-es erősségű földrengés Törökországban emlékezteti az embereket arra, mennyire kiszolgáltatottak a természeti erőknek. A Sindirgi és Izmir környéki lakosok egyelőre nem tértek vissza otthonaikba, és a hatóságok további utórengésekre figyelmeztetnek.
Törökország a világ egyik legaktívabb szeizmikus övezetében fekszik, ahol az Anatóliai-, az Arab- és az Eurázsiai-lemez találkozik. Emiatt az ország rendszeresen szenved el súlyos földmozgásokat. 2023 februárjában az ország déli részét egy 7,8-as erősségű földrengés rázta meg, amely több mint 53 ezer ember életét követelte, és százezernél is több épületet pusztított el.