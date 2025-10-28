Döbbenetes videók és fényképek mutatják, mit tett a földrengés Törökországban

6,1-es erősségű földrengés sújtotta Törökország nyugati vidékét hétfő este, helyi idő szerint 22:48-kor. A földmozgás középpontja Sindirgi városánál volt, nagyjából 6 kilométeres mélységben, és több utórengés is követte. A katasztrófa pánikot okozott, sokan az utcára rohantak, miközben az épületek és lámpák veszélyesen inogta.

A földrengés után összeomlott épületek Sindirgi központjában

Fotó: MEHMET EMIN MENGUARSLAN / ANADOLU

Videón a földrengés pillanata

Térfigyelő kamerák és élő közvetítések is megörökítették a rengés drámai pillanatait. Az egyik felvételen étteremben vacsorázó emberek rohannak biztonságos helyre, máshol pedig egy játékos látható, amint élő adásban menekül az asztala alá. Ezek a videók a földrengés pillanatát mutatják meg testközelből, és jól érzékeltetik a pánikot, amit a katasztrófa okozott - számol be a Daily Mail.

A 6,1-es erősségű földmozgás hatalmas törmelékhalmokat hagyott maga után

Fotó: MEHMET EMIN MENGA14ARSLAN / ANADOLU

Mentés és károk Balikesir térségében

A hatóságok gyors mentést indítottak Balikesir tartományban. A helyi kormányzó, Ismail Ustaoglu szerint 22 ember megsérült, de szerencsére nem érkezett hír halálos áldozatokról. Összeomlott épületek is vannak: három korábban megrongálódott ház teljesen megsemmisült, valamint egy kétemeletes üzlet is összedőlt.

Ali Yerlikaya belügyminiszter közölte, hogy a katasztrófa után a mecseteket, iskolákat és sportcsarnokokat ideiglenes menedékké alakították azok számára, akik nem mernek visszatérni otthonaikba.

A katasztrófa nyomai: a 6,1-es erősségű földrengés után téglatörmelék és sérült járművek maradtak

Fotó: MEHMET EMIN MENGA14ARSLAN / ANADOLU

A mostani 6,1-es erősségű földrengés Törökországban emlékezteti az embereket arra, mennyire kiszolgáltatottak a természeti erőknek. A Sindirgi és Izmir környéki lakosok egyelőre nem tértek vissza otthonaikba, és a hatóságok további utórengésekre figyelmeztetnek.

Földrengés rázta meg Csongrád térségét

Érezhető földrengés rázta meg Csongrádot és a környező településeket. A rengést több kilométeres körzetben észlelték, és a szakemberek már vizsgálják a jelenség pontos részleteit. Az eddigi információk szerint a földrengés nem okozott komoly károkat, de a helyiek beszámolói alapján jól érzékelhető volt a földmozgás ereje.