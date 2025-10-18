Folyóba zuhant autóból mentette ki a hős járókelő a fuldokló sofőrt – videó

Hős járókelő mentette meg egy víz alatt rekedt férfi életét Kínában. A sofőr egy folyóba zuhant az autójával, miután egy balesetet próbált elkerülni. A jármű pillanatok alatt elsüllyedt, de egy hős szemtanú a segítségére sietett.
A folyóba zuhant egy Audi Taizhou városában a hét elején. A sofőr azért rántotta félre a kormányt, hogy elkerülje az ütközést egy idős kerékpárossal, aki átvágott az úttesten – írja a DailyMail.
A jármű az út melletti folyóba zuhant és pillanatok alatt elsüllyedt.
A balesetet látta a 40 éves Di Shuangcheng is, aki azonnal a sofőr segítségére sietett.
A férfi egy kődarabbal betörte a napfénytetőt, és kihúzta az autóba szorult, fuldokló sofőrt.
