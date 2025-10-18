Folyóba zuhant autóból mentette ki a hős járókelő a fuldokló sofőrt – videó

A folyóba zuhant egy Audi Taizhou városában a hét elején. A sofőr azért rántotta félre a kormányt, hogy elkerülje az ütközést egy idős kerékpárossal, aki átvágott az úttesten – írja a DailyMail.

Folyóba zuhant autóból mentette ki a hős járókelő a fuldokló sofőrt.

A jármű az út melletti folyóba zuhant és pillanatok alatt elsüllyedt.

A balesetet látta a 40 éves Di Shuangcheng is, aki azonnal a sofőr segítségére sietett.

A férfi egy kődarabbal betörte a napfénytetőt, és kihúzta az autóba szorult, fuldokló sofőrt.