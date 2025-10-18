Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

baleset

Folyóba zuhant autóból mentette ki a hős járókelő a fuldokló sofőrt – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hős járókelő mentette meg egy víz alatt rekedt férfi életét Kínában. A sofőr egy folyóba zuhant az autójával, miután egy balesetet próbált elkerülni. A jármű pillanatok alatt elsüllyedt, de egy hős szemtanú a segítségére sietett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetautómentőakcióKína

A folyóba zuhant egy Audi Taizhou városában a hét elején. A sofőr azért rántotta félre a kormányt, hogy elkerülje az ütközést egy idős kerékpárossal, aki átvágott az úttesten – írja a DailyMail. 

Folyóba zuhant autóból mentette ki a hős járókelő a fuldokló sofőrt.
Folyóba zuhant autóból mentette ki a hős járókelő a fuldokló sofőrt.

A jármű az út melletti folyóba zuhant és pillanatok alatt elsüllyedt. 

A balesetet látta a 40 éves Di Shuangcheng is, aki azonnal a sofőr segítségére sietett. 

A férfi egy kődarabbal betörte a napfénytetőt, és kihúzta az autóba szorult, fuldokló sofőrt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!