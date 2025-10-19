Autósok, figyelem! Ezen a szakaszon 2030-ig dugók várhatók

Az őszi és téli utazások során az autósoknak gyakran kell szembenézniük a forgalmi dugó okozta kellemetlenségekkel, különösen a Brenner autópályán. A jelenlegi helyzetet a Luegbrücke felújítása súlyosbítja, amely a legfontosabb közlekedési útvonalat érinti Ausztria és Olaszország között.
Az őszi utazások során az osztrák Brenneren, azaz az A13-as autópályán kialakuló forgalmi dugó egyre komolyabb problémát jelent az autósoknak. A Luegbrücke felújítása 2025 márciusa óta tart, és a várakozások szerint egészen 2030-ig okoz torlódásokat - tájékoztat az ADAC.
Brenneri rémálom: kilométeres forgalmi dugók várhatók 2030-ig!
Hogyan kerülhető el a dugó?
- Induljon korán reggel, ha Dél-Európa felé tart!
- Lehetséges kerülőút a Gotthard-, San Bernardino- és Tauernautópálya, de ezek is gyakran telítettek.
- A B182 alternatív útvonal, ám lakókocsival utazóknak bizonyos szakaszokon korlátozások vannak érvényben.
Fontos számok:
- 2022-ben a Brenneren 16,58 millió személyautó és 2,73 millió teherautó haladt át.
- A Luegbrücke egy sávon járható, októberben csak 13 kiemelt napon két sáv áll rendelkezésre.
- A sebesség a munkaterületen 60 km/h-ra csökkent.
Mi várható a jövőben?
- 2030 után a forgalmat az új, két sávos híd veszi át, a régi szerkezet elbontásra kerül.
- 2040 körül az Europabrücke felújítása újabb évekre tereli a forgalmat korlátozások közé.
Az utazóknak érdemes előre tervezni, korán indulni és figyelni az alternatív útvonalakat, ha nem akarják órákig várakozni a Brenneri dugókban.
