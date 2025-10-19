Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ausztria

Autósok, figyelem! Ezen a szakaszon 2030-ig dugók várhatók

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az őszi és téli utazások során az autósoknak gyakran kell szembenézniük a forgalmi dugó okozta kellemetlenségekkel, különösen a Brenner autópályán. A jelenlegi helyzetet a Luegbrücke felújítása súlyosbítja, amely a legfontosabb közlekedési útvonalat érinti Ausztria és Olaszország között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ausztriadugóa13autópályaforgalomkorlátozás

Az őszi utazások során az osztrák Brenneren, azaz az A13-as autópályán kialakuló forgalmi dugó egyre komolyabb problémát jelent az autósoknak. A Luegbrücke felújítása 2025 márciusa óta tart, és a várakozások szerint egészen 2030-ig okoz torlódásokat - tájékoztat az ADAC.

forgalmi dugó
Így kerülhetjük el a kilométeres forgalmi dugókat az A13-on (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

Brenneri rémálom: kilométeres forgalmi dugók várhatók 2030-ig!

Hogyan kerülhető el a dugó?

  • Induljon korán reggel, ha Dél-Európa felé tart!
  • Lehetséges kerülőút a Gotthard-, San Bernardino- és Tauernautópálya, de ezek is gyakran telítettek.
  • A B182 alternatív útvonal, ám lakókocsival utazóknak bizonyos szakaszokon korlátozások vannak érvényben.

Fontos számok:

  • 2022-ben a Brenneren 16,58 millió személyautó és 2,73 millió teherautó haladt át.
  • A Luegbrücke egy sávon járható, októberben csak 13 kiemelt napon két sáv áll rendelkezésre.
  • A sebesség a munkaterületen 60 km/h-ra csökkent.

Mi várható a jövőben?

  • 2030 után a forgalmat az új, két sávos híd veszi át, a régi szerkezet elbontásra kerül.
  • 2040 körül az Europabrücke felújítása újabb évekre tereli a forgalmat korlátozások közé.

Az utazóknak érdemes előre tervezni, korán indulni és figyelni az alternatív útvonalakat, ha nem akarják órákig várakozni a Brenneri dugókban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!