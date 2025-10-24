Sokak szerint kegyetlenség, hogy az influenszerpár ezt a nevet adta a gyerekének

A kommentelők szerint a név „szörnyű” és „kegyetlenség a gyerekkel szemben”. Többen úgy vélték, a szülők „csak kattintásvadászatból” adtak ilyen nevet fiuknak. Sokak szerint a furcsa névválasztás később akár mentális problémákat is okozhat a gyereknek – írja a Daily Mail.

Furcsa névválasztás: Adventure

Furcsa névválasztás, furcsa videó

A TikTokon ismert páros heteken át titokban tartotta a nevet, majd egy videóban mutatták meg a babát, aki egy olyan kertésznadrágot viselt, amelyre nagy betűkkel felírták a nevét.

Ez egyszerűen borzalmas, gondolnak arra, hogy felnőttként is így kell majd bemutatkoznia?”

– írta egy felhasználó.

Mások szerint a gyereket „örökre csúfolni fogják” emiatt.

Akadtak azonban védelmező kommentek is,

Nem a ti gyereketek, nem kell véleményezni. A baba egészséges és szerető családban nő fel, ez a lényeg.”

Egy PR-szakértő szerint nem ritka, hogy ismert emberek álnevet adnak gyermekeiknek a közösségi médiában, hogy megvédjék őket a nyilvánosságtól. Nem tudni, hogy itt erről van-e szó.

