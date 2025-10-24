Hírlevél

Rendkívüli!

névválasztás

Sokak szerint kegyetlenség, hogy az influenszerpár ezt a nevet adta a gyerekének

Egy walesi influenszerpár, Corey és Lea, komoly felháborodást váltott ki, miután nyilvánosságra hozták újszülött fiuk nevét. A gyermek az Adventure nevet kapta, aminek a magyar megfelelője Kaland. A furcsa névválasztás sok kommentelőt foglalkoztatott.
névválasztásinfluenszerekTikTok

A kommentelők szerint a név „szörnyű” és „kegyetlenség a gyerekkel szemben”. Többen úgy vélték, a szülők „csak kattintásvadászatból” adtak ilyen nevet fiuknak. Sokak szerint a furcsa névválasztás később akár mentális problémákat is okozhat a gyereknek – írja a Daily Mail.

Furcsa névválasztás: Adventure – Fotó: TikTok
Furcsa névválasztás: Adventure
Fotó: TikTok

Furcsa névválasztás, furcsa videó

A TikTokon ismert páros heteken át titokban tartotta a nevet, majd egy videóban mutatták meg a babát, aki egy olyan kertésznadrágot viselt, amelyre nagy betűkkel felírták a nevét. 

@leacharlottexx Welcome to the world Baby Adventure 🥹❤️ @Corys World #leacharlottexx ♬ Thank You for Being You - OctaSounds

Ez egyszerűen borzalmas, gondolnak arra, hogy felnőttként is így kell majd bemutatkoznia?”

 – írta egy felhasználó.
Mások szerint a gyereket „örökre csúfolni fogják” emiatt.

Akadtak azonban védelmező kommentek is,

Nem a ti gyereketek, nem kell véleményezni. A baba egészséges és szerető családban nő fel, ez a lényeg.”

Egy PR-szakértő szerint nem ritka, hogy ismert emberek álnevet adnak gyermekeiknek a közösségi médiában, hogy megvédjék őket a nyilvánosságtól. Nem tudni, hogy itt erről van-e szó. 

Nemrégen kiderült, melyik a legszebb női név a világon. 

 

