Fürdőszobai tárgyak, amiket soha ne osszon meg mással

Sokan nem is gondolnák, mennyi mikroszkopikus veszély rejtőzik a fürdőszobában. A meleg, párás levegő ideális környezetet teremt a kórokozóknak. Kutatások szerint olyan veszélyes baktériumok és gombák, mint a Staphylococcus aureus, az E. coli vagy az Aspergillus hónapokig, sőt akár évekig is életképesek maradhatnak a fürdőszoba területén, kölönösen a textilen, fémen és műanyagon - számol be az Independent.

A fürdőszoba párás levegője kedvez a kórokozóknak

Fotó: Unsplash

A szakértők szerint még a rendszeres tisztítás sem garantálja, hogy minden mikrobát eltávolítunk. Ezért nem mindegy, hogy kinek a törölközőjét, borotváját vagy fogkeféjét használjuk.

Egy amerikai kutatás kimutatta, hogy azok a sportolók, akik közös törölközőt használtak, nyolcszor nagyobb eséllyel kaptak el Staph-fertőzést, mint társaik. Ez a baktérium nemcsak bőrkiütést okozhat, hanem súlyos esetben vérmérgezéshez és szervleálláshoz is vezethet. A zuhanyzás sem jelent teljes védelmet: a szappanos víz csak részben távolítja el a mikrobákat, a fürdőszoba párás környezete pedig újra segíti a szaporodásukat.

A fogkefék különösen veszélyesek, mivel a használat során gyakran megsérül az íny. Ez lehetőséget ad a vérrel terjedő vírusoknak, például a hepatitis C-nek, hogy bejussanak a szervezetbe. Emellett a fogkefék nyállal is érintkeznek, ami HSV-1 (herpesz) és Epstein–Barr vírus átviteléhez is vezethet. Egy vizsgálat során a kutatók Staph, E. coli és Pseudomonas baktériumokat is találtak a fogkeféken, a herpeszvírus pedig akár 6 napig is életképes maradhat műanyagon.

A borotva közös használata az egyik leggyakoribb hiba a fürdőszobában. Még a legóvatosabb mozdulatok mellett is keletkezhetnek mikrosérülések, amelyeken keresztül vérrel terjedő vírusok – például a hepatitis B vagy C – juthatnak be a szervezetbe. Emellett a borotvák a humán papillomavírust (HPV) is terjeszthetik, ami szemölcsöt okozhat. A bőrgyógyászok szerint mindenkinek saját borotvát kellene használnia, különösen a családtagok között is.

Kik a leginkább veszélyeztetettek?

A fertőzések kockázata leginkább azokat fenyegeti, akiknek legyengült az immunrendszere.

Ide tartoznak:

a csecsemők (még fejlődő védekezőképesség),

az idősek (gyengülő immunfunkció),

az immunszupresszív gyógyszert szedők (rákellenes kezelések, transzplantáció után),

a cukorbetegek, akiknél a magas vércukorszint rontja az immunválaszt.

Hogyan védekezzünk a fürdőszobai fertőzések ellen?

Mindig használjon saját törölközőt, borotvát és fogkefét, hiszen ezek az eszközök könnyen közvetíthetnek fertőzéseket. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen cserélje a törölközőket, különösen sportolás után, amikor a meleg és nedves környezet ideális a kórokozók szaporodásához. Fontos, hogy a fürdőszoba mindig száraz maradjon, mivel a nedvesség elősegíti a baktériumok és gombák terjedését. Emellett ajánlott rendszeresen fertőtleníteni a borotvát és a fogkefét, és semmilyen körülmények között ne ossza meg személyes higiéniai eszközeit – még a párjával sem.