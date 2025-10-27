Megy a fűtés, miközben alszik? Nem jó ötlet; mondjuk, miért!

Az állandó meleg és a kevés szellőzés kiszáríthatja a bőrt, sőt fejfájást is okozhat. Alvás közben a szervezet akár 0,75 liter folyadékot is elveszíthet – ez a veszteség még nagyobb lehet fűtött szobában. Az éjszakai fűtés következménye lehet a reggeli fejfájás vagy a fáradtság, mivel az agy nem jut elég oxigénhez - írja a FOCUS online.

A fűtés kiszáríthatja a szervezetét (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

A túl alacsony páratartalom (50% alatt) ráadásul kiszárítja a nyálkahártyát, így a szervezet fogékonyabbá válik a fertőzésekre. Ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy lefekvés előtt szellőztessen legalább tíz percig, majd kapcsolja le a fűtést.

Fűtés éjjel? Milyen a legjobb hálószobai hőmérséklet?

A kutatások szerint

az ideális alvási hőmérséklet 15 és 18 Celsius-fok között van.

Ez nemcsak az alvás minőségét javítja, hanem csökkenti a kiszáradás és a légúti irritáció esélyét is.

Az életét kockáztatja, aki ezekkel az anyagokkal próbál meg befűteni!

Ha a levegő így is túl száraz, segíthet, ha egy tál vizet vagy nedves törölközőt helyez a radiátorra. Tartós panasz esetén pedig érdemes beszerezni egy párásítót, amely stabilizálja a levegő nedvességtartalmát.