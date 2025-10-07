Egészséges életet élt, mégis váratlanul meghalt

A mindössze 24 éves futó, Georgia Taylor egész nyáron kiütésekkel, duzzanatokkal és lábfájdalommal küzdött, ám panaszait orvosai ismételten allergiás reakciónak vélték. Az egészséges, aktív fiatal nő, aki áprilisban még lefutotta a londoni maratont, augusztus 21-én meghalt - tájékoztat a New York Post.

A futó temetésén több mint kilencszázan vettek részt - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A fiatal nő többször járt orvosnál, ahol antihisztamint és hidrokortizonos krémet kapott. A kezelés hatástalan maradt, és néhány nap múlva sürgősségire került légszomj miatt. Ott sem találtak eltérést, így ismét hazaküldték.

Futó, akinek tüneteit allergiának hitték

Augusztus elején, a görögországi Zantén nyaralva fájdalmat érzett a jobb lábában, amit ibuprofénnel és fájdalomcsillapítóval próbáltak enyhíteni. Hazatérése után a panaszai súlyosbodtak, a lábfájdalom szinte elviselhetetlenné vált. Augusztus 20-án este 6 órakor Taylor orvosi vizsgálatra ment, majd üzenetet küldött édesanyjának, hogy kórházba kell mennie. Mentő vitte be a cardiffi Walesi Egyetemi Kórházba, ahol még aznap éjjel újraélesztették, de életét már nem tudták megmenteni. Augusztus 21-én, hajnalban halt meg.

A család szerint Georgia mindig életvidám, társaságkedvelő ember volt, akinek nevetése betöltötte a szobát. Temetésén több mint 900-an vettek részt. A gyászoló hozzátartozók arra kérték a megemlékezőket, hogy a virágok helyett a 2wish alapítványt támogassák, amely a fiatalon elhunytak családjait segíti.

