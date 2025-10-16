Hírlevél

Terrortámadást terveznek a Török Áramlat ellen, nagy veszélyben Európa

Azonnal kirúgták a holland szövetségi kapitányt a vb-selejtezők után

Összeomlott egy gabonatároló, menekültek az emberek – videó

Martintonban, Illinois államban a hét közepén egy beton gabonatároló összeomlott, és az ott tárolt szójabab a földre zúdult. A gabonatároló balesete hatalmas károkat okozott, és több háztartás maradt áram nélkül.
Egy beton gabonatároló omlott össze szerdán Martintonban, Illinois államban, mintegy 105 kilométerre Chicago délre. Az esemény során a tárolóból a szójabab a környékre zúdult, miközben az omlás leszakította a közeli elektromos vezetékeket, szikrákat szórva a levegőbe.

Szójabab zúdult a földre: gabonatároló omlott össze 
Fotó: ABC 7 Chicago / Youtube / képkivágás

A helyi sürgősségi egységek éppen a terület kiürítését fejezték be, miután valaki repedést vett észre a gabonatároló szerkezetén Iroquois megyében. Szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban több tucat háztartás maradt áram nélkül.

Újraépítés vár a károsult elektromos hálózatra a gabonatároló összeomlása után

A szakemberek elmondása szerint az egész elektromos vezetékrendszert újra kell építeni. Jelenleg nincs pontos ütemterv arra vonatkozóan, mikor áll helyre a villamosenergia-ellátás a környéken. A hatóságok folyamatosan figyelik a területet, hogy biztosítsák a lakosság biztonságát, és a helyreállítási munkálatok mihamarabb megkezdődjenek.

