Összeomlott egy gabonatároló, menekültek az emberek – videó

Egy beton gabonatároló omlott össze szerdán Martintonban, Illinois államban, mintegy 105 kilométerre Chicago délre. Az esemény során a tárolóból a szójabab a környékre zúdult, miközben az omlás leszakította a közeli elektromos vezetékeket, szikrákat szórva a levegőbe.

Szójabab zúdult a földre: gabonatároló omlott össze

Fotó: ABC 7 Chicago / Youtube / képkivágás

A helyi sürgősségi egységek éppen a terület kiürítését fejezték be, miután valaki repedést vett észre a gabonatároló szerkezetén Iroquois megyében. Szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban több tucat háztartás maradt áram nélkül.

Újraépítés vár a károsult elektromos hálózatra a gabonatároló összeomlása után

A szakemberek elmondása szerint az egész elektromos vezetékrendszert újra kell építeni. Jelenleg nincs pontos ütemterv arra vonatkozóan, mikor áll helyre a villamosenergia-ellátás a környéken. A hatóságok folyamatosan figyelik a területet, hogy biztosítsák a lakosság biztonságát, és a helyreállítási munkálatok mihamarabb megkezdődjenek.

Szeptember végén tragédia rázta meg Indonéziát: ekkor gyermekekre omlott egy iskola. Az esetről bővebben ez Origo.hu oldalán olvashat.