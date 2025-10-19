Félelmetes! Egy titokzatos erő rejlik a galaxis mélyén – a tudósok sem értik, mi lehet az

A nemzetközi kutatócsoport egy olyan galaxis fényét vizsgálta, amely 7,3 milliárd fényévre található a Földtől. A megfigyelések során egy különös „torzulást” észleltek a galaxis képén – ez vezette el őket egy mindössze egymillió naptömegű, sötét objektumhoz. A tudósok szerint ez az eddigi legkisebb tömegű, ilyen távolságból azonosított objektum, amelyet kizárólag gravitációs hatása alapján fedeztek fel - írja a ScienceAlert.
A kutatást a németországi Max Planck Asztrofizikai Intézet vezette, és több nagy teljesítményű teleszkópot – köztük a Green Bank és az európai VLBI hálózatot – is bevetettek.
A gravitáció segített a láthatatlan megpillantásában
Mivel a sötét anyag nem bocsát ki fényt, a kutatók csak közvetett módon – a gravitációs lencsehatás révén – tudják feltérképezni eloszlását. Ez a jelenség akkor jön létre, amikor egy nagy tömegű objektum, például egy galaxis, elgörbíti a mögötte lévő fény útját.
A mostani esetben a háttérben lévő galaxis fénye egy előtérben lévő másik galaxis gravitációs terén áthaladva torzult el, és ebben a torzulásban egy „szűkületet” észleltek – ez árulta el a rejtett sötét anyagcsomó jelenlétét.
Galaxis titok a sötétség mélyén
A csillagászok szerint a „sötét csomó” két dolog lehet:
- egy sötét anyag-halmaz, amely semmilyen hullámhosszon nem bocsát ki fényt,
- vagy egy törpegalaxis, amely túl halvány ahhoz, hogy észleljük.
Egyelőre nem tudni, melyik a helyes magyarázat, de a felfedezés alátámasztja a „hideg sötét anyag” elméletét, amely szerint a galaxisok ilyen, láthatatlan tömegek köré épülnek.
A felfedezésünk összhangban van azzal, amit a galaxisok kialakulásáról eddig gondoltunk
– nyilatkozta Devon Powell asztrofizikus, a kutatás vezetője.
