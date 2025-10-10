Trump ezt is elintézte: tűzszünet kezdődött Gázában

„Délben a Cáhál csapatai elfoglalták állásaikat az újonnan meghatározott vonalak mentén, ezzel készülve a tűzszüneti megállapodás és a túszok visszaszolgáltatásának végrehajtására” – áll a közleményben.

Tűzszünet Gázában.

Fotó: AFP

Korábban Izrael már megkezdte csapatainak visszavonását a Gázai övezetben, a radikális iszlamista Hamász mozgalommal kötött megállapodás feltételeinek megfelelően.

A megállapodás célja a harcok átmeneti beszüntetése és a túszok szabadon bocsátásának előkészítése.