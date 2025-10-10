Hírlevél

Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

Izraeli Védelmi Erő

Trump ezt is elintézte: tűzszünet kezdődött Gázában

A Gázai övezetben helyi idő szerint déli 12 órától tűzszünet lépett életbe – közölte az Izraeli Védelmi Erők (Cáhál) sajtószolgálata a Telegramon.
Izraeli Védelmi ErőGázai övezetbenHamász

„Délben a Cáhál csapatai elfoglalták állásaikat az újonnan meghatározott vonalak mentén, ezzel készülve a tűzszüneti megállapodás és a túszok visszaszolgáltatásának végrehajtására” – áll a közleményben.

gázában
Tűzszünet Gázában.
Fotó: AFP

Tűzszünet Gázában

Korábban Izrael már megkezdte csapatainak visszavonását a Gázai övezetben, a radikális iszlamista Hamász mozgalommal kötött megállapodás feltételeinek megfelelően.

A megállapodás célja a harcok átmeneti beszüntetése és a túszok szabadon bocsátásának előkészítése.

