Gázos ügy: eláruljuk, mikor árulkodik a szellentés betegségről

A flatulencia, azaz a gázképződés a bélbaktériumok munkájának mellékterméke: a rostok és más nehezen emészthető anyagok lebontásakor keletkezik.

Az orvosok szerint a legtöbb ember, aki túl sokat szellent, valójában nem termel több gázt az átlagnál – csupán érzékenyebben reagál rá.

A táplálkozás nagyban befolyásolja a bélflóra egyensúlyát, és ezáltal a gázképződést is. Az úgynevezett FODMAP-tartalmú ételek – például a bab, a hagyma, a fokhagyma, a brokkoli vagy a búza – gyakran okoznak puffadást, különösen idősebb korban. A rostban gazdag étrend átmenetileg fokozhatja a szellentést, de hosszú távon javítja a bélműködést. A túl sok vörös hús viszont kénes vegyületei miatt kellemetlen szagú gázt okozhat – írja a Daily Mail.

Ha a gázképződés tünetté válik

A tejtermékek után jelentkező puffadás és szelek gyakran laktózintoleranciát jeleznek. Ilyenkor a szervezet nem tudja lebontani a tejcukrot, ami erjedni kezd a bélben. Az irritábilis bél szindróma (IBS) is járhat fokozott gázképződéssel és hasi fájdalmakkal, amit borsmentaolaj vagy a low FODMAP diéta (speciális étrend) enyhíthet. Ha azonban a puffadás véres széklettel, hirtelen fogyással vagy tartós hasi fájdalommal társul, az komolyabb betegség – például vastagbélrák, petefészekrák vagy hasnyálmirigy-elégtelenség – jele is lehet. Ez esetben ajánlatos azonnal orvoshoz fordulni.

Honlapunk korábban arról írt, hogy számos élelmiszert ismerünk, amelyek puffadást okoznak, fogyasztásuk után bántó szelek kínozzák az embert. A cikkből kiderül, mi okozza ezt. És arra is választ kapunk, mit együnk, hogy ne kínozzuk bélgázzal magunkat és környezetünket.

Szellentés a golfpályán

A nyáron óriási szellentéssel zavarta meg a nemzetközi golfversenyt egy szurkoló - írta az Origo. Scottie Scheffler a British Open golfversenyen egészen remek ütést mutatott be (majdnem be is talált egyből), de mégsem emiatt emlékeznek az emberek erre az ütésre, ugyanis, amíg a lyuk felé szállt a labda, az egyik néző is eleresztett egy nagyon jól hallható szellentést. A 29 éves sportoló ütése közbeni csendben mint egyfajta riadó érkezett a furcsa hang, amely mellett az eseményt kommentáló szakemberek sem mentek el szó nélkül.