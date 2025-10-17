Hírlevél

Rendkívüli

Gázrobbanás tépte szét a panelházat, többen meghaltak – videón a megrázó eset

Bukarest egyik lakónegyedét péntek reggel hatalmas robaj rázta meg, amikor egy többemeletes panelházban bekövetkezett a tragédia. A gázrobbanás akkora erejű volt, hogy kiszakította az épület sarkát, három ember életét vesztette, tizenöt pedig megsérült.
Rendkívüli erejű gázrobbanás szakította ki pénteken egy többemeletes bukaresti lakóépület sarkát, a katasztrófavédelem közlése szerint három ember életét vesztette, és 15-en kerültek kórházba, többen súlyos állapotban.

gázrobbanás, Bukarest
A gázrobbanás után a bukaresti panelház sarka teljesen kiszakadt
Fotó: Facebook / Meteoplus

Gázrobbanás után drónok és kutyák kutatják a túlélőket Bukarestben

A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között. A robbanás egy nyolcszintes panelház egyik ötödik emeleti lakásában történt, kiszakítva a felette lévő lakást is az épületből. Mivel a hatóságok szerint félő, hogy a teljes épület összeomlik, elrendelték a lakók evakuálását.

Kiürítették a szemben lévő iskolát is, amelynek ablakait betörte a robbanás által okozott légnyomás. A tanulók közül is legalább tízen könnyebb megsérülést szenvedtek, de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében, egyikük sem szorult kórházi beutalásra.

A sérülteket hat bukaresti kórházba szállították. Közülük ketten - egy 17 éves, mesterséges lélegeztetésre szoruló fiú és egy égési sérülésekkel kórházba került nő - életveszélyes állapotban vannak.

