Elájult vezetés közben – kórházba került a rocklegenda

Sokk és aggodalom a rockvilágban! A KISS legendás basszusgitárosa, Gene Simmons kórházba került, miután elájult vezetés közben, és nekicsapódott egy parkoló autónak a Pacific Coast Highway-en. A 76 éves rocksztár autója több sávon is áthúzódott, mielőtt megállt – csoda, hogy senki nem sérült meg súlyosan.
A Malibu-i rendőrség szerint Gene Simmons a baleset után magához tért, és elmondta, hogy hirtelen elvesztette az eszméletét vezetés közben. Felesége, Shannon Tweed (68) megerősítette, hogy férjét azonnal kórházba vitték, de már otthon lábadozik – írja a Mirror cikke.

Bass player Gene Simmons of the rockband Kiss gestures toward fans 16 May during a performance at the Rock in the Park festival in Nuremberg's Franken Stadium. The three-day event is the opening of this summer's open-air season. (Photo by CLAUS FELIX / dpa Picture-Alliance via AFP)
Gene Simmons kórházba került, miután elájult vezetés közben – a KISS legendája már jobban van.
Fotó: CLAUS FELIX / DPA

„A doktor nemrég megváltoztatta a gyógyszereit, és több vizet kellene innia – de Gene gyűlöli a vizet” – viccelődött Shannon, majd hozzátette: „Szerencsére jól van, de nagyon megijedtünk.”

Nem ez az első ijesztő eset Gene Simmons életében

Két éve Brazíliában, egy KISS-koncerten is rosszul lett a színpadon a hőség és a kiszáradás miatt. Akkor néhány percre félbe kellett szakítani a show-t, Simmons pedig utólag a közösségi médiában nyugtatta meg a rajongókat:

„Nem nagy ügy, srácok. Csak kiszáradtam az őserdő közepén. Ittam egy kis vizet, és öt perc múlva már ment tovább a buli!”

A KISS tavaly lezárta 50 éves történetét, Gene azonban nem tudott végleg elszakadni a színpadtól. Saját zenekarával tovább turnézik, és jövő hónapban Las Vegasban lép fel – maszk nélkül. A legendás frontember, aki 1973-ban alapította a KISS-t Paul Stanley-vel, most egy új korszakra készül, de a mostani baleset után valószínűleg le kell lassítania.

