Megszólalt a rocklegenda a súlyos autóbalesetéről

Gene Simmons megtörte a csendet, miután a héten Malibuban autóbalesetet szenvedett.

Gene Simmonst már kiengedték a kórházból, miután elájult vezetés közben

Fotó: CLAUS FELIX / DPA

A 76 éves sztár kedden állítólag elájult vezetés során, miközben a Pacific Coast Highway-n ment, aminek következtében egy parkoló autónak ütközött.

Kórházba szállították, de azóta már kiengedték. Simmons most az X-en megköszönte mindenkinek a bátorító szavakat, és már viccelődött is azzal, hogy „szörnyű” versenyző – írja a Daily Mail.

Gene Simmons jól van

„Köszönöm mindenkinek a jókívánságokat. Teljesen jól vagyok. Volt egy kis lökhárító-behajlásom. Előfordul. Főleg azokkal, akik szörnyű sofőrök. És én is az vagyok. De a lényeg, most már minden rendben van” – írta Simmons a közösségi oldalán. Korábban az NBC4 LA arról számolt be, hogy a rocksztár egy parkoló autónak ütközött, miután elájult Lincoln Navigatorjában.

„Simmons arról tájékoztatott minket, hogy elájult vagy elvesztette az eszméletét az ütközés előtt” – közölte a megyei seriffhivatal a portálnak.