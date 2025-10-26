Elképesztő! Nem érez fájdalmat ez a nő – de ez hogy lehetséges?

A 77 éves Jo Cameron élete során többször megsérült, eltört a karja, megégette magát, sőt, még a szülésen is átesett – mégsem érzett fájdalmat a genetikai mutációja miatt.

Jo Cameron ritka genetikai mutációját mát vizsgálják a tudósok

Fotó: Pixabay/Pexels

Érdekes módon csak 65 évesen, egy csípőműtét után derült ki, hogy szervezete másképp reagál, mint a legtöbb emberé.

A brit University College London kutatói kimutatták, hogy Jo szervezetében a FAAH-OUT nevű gén nem működik megfelelően. Ez a gén kulcsszerepet játszik a fájdalom, a hangulat és a stressz szabályozásában. A mutáció miatt az idős skót hölgy nemcsak fájdalmat nem érez, de szorongani sem tud, és sebgyógyulása is gyorsabb az átlagnál – írja a Unilad.

Ez a genetikai mutáció sokat segíthet a tudománynak

Jo Cameron számára ez a különös adottság mindennapos valóság – az orvosoknak viszont egyedülálló lehetőség arra, hogy közelebb kerüljenek a fájdalom titkának megfejtéséhez. A tudósok szerint az ő genetikai mutációja új irányt adhat a fájdalomcsillapítás és a sebgyógyulás kutatásának. Ha sikerül pontosan megérteni, hogyan működik ez a gén, akár olyan kezelések is születhetnek, amelyek segítségével mások is megszabadulhatnak a krónikus fájdalomtól.

„Ha pontosan megértjük, mi történik molekuláris szinten, akkor elkezdhetjük feltérképezni az ehhez kapcsolódó biológiai folyamatokat, ez pedig megnyitja az utat olyan gyógyszerek kifejlesztése előtt, amelyeknek egy nap messzemenő, pozitív hatásuk lehet a betegekre” – nyilatkozta James Cox egyetemi professzor.