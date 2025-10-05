Ez a forradalmian új génterápia visszaadhatja a látást

A génterápia fejlődése új mérföldkőhöz érkezett. A Sirius Egyetem Transzlációs Orvostudományi Központjában dolgozó kutatók áttörést értek el: kifejlesztettek egy módszert, amellyel a sejten belül is képesek nagy fehérjéket összeszerelni. Ez a fejlesztés új alapokra helyezheti az örökletes betegségek kezelését – különösen a retinabetegségek kutatásában, ahol a cél a látás helyreállítása és a látásvesztés megelőzése.

Az új génterápia a szemek javításában játszhat fontos szerepet (illusztráció)

Fotó: Edward Jenner/pexels

A génterápia jövője

A tudósok az úgynevezett fehérje-összeillesztés, vagyis az intein transzsplicing természetes folyamatát használták. A módszer lehetővé teszi, hogy két különálló génrészlet a sejten belül egy teljes, funkcionális fehérjévé álljon össze. A kutatók ezt először a GFP modellfehérjén próbálták ki, majd retinasejtekben is sikerrel alkalmazták – 80%-os hatékonysággal.

A rendszer lényege, hogy a sejtek maguk építik újra a látásért felelős fehérjéket, így valós esély nyílik a retinopátiák és más örökletes szembetegségek gyógyítására.

A génterápia fejlődése új mérföldkőhöz érkezett (illusztráció)

Fotó: OpenAI DALL-E

Új út a látás helyreállítása felé

A kutatócsoport már létrehozott egy prototípus gyógyszert a Stargardt-kór kezelésére, amelyet sejtekben és állatmodelleken is sikeresen teszteltek. A technológia nemcsak a szemterápia területén jelenthet áttörést, hanem a Duchenne-izomdisztrófia és a cisztás fibrózis kezelésében is.

Az eljárás előnye, hogy a sejten belül teljes, működő fehérjék épülhetnek újra, így a hatékonyabbá válik a retinaterápia

Mindez persze nem egyszerű: két vírusvektornak kell eljutnia ugyanabba a sejtbe, hogy a folyamat működjön. Ám a szakértők szerint ez már nem akadály, csak egy újabb lépcső. A génterápia most először nemcsak a laboratórium falain belül, hanem a jövő gyógyításában is testet öltött – és talán hamarosan újra megnyitja a világot azok előtt, akik már elvesztették a fényt.

A kutatók által kifejlesztett új génterápiás technológia lehetővé teszi, hogy a retina sejtjeiben helyreállítsák a hibás gének által károsított fehérjéket. Ez a módszer megállíthatja vagy lassíthatja a látásromlást, és a jövőben akár részben visszaadhatja a látást az örökletes szembetegségekben szenvedőknek. Bár a technológia még kísérleti szakaszban van, az eddigi eredmények ígéretesek a gyógyíthatatlannak hitt betegségek kezelésében.

A felfedezésről az Izvesztyija számolt be.